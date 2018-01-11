位置：法国瓦勒迪泽尔(Val d’Isere)

标价：900万欧元（折合1060万美元）

如果滑雪爱好者在雪坡畅玩一整天后，回到这栋全新的豪华木屋放松身心，那滋味一定妙不可言。该物业内设七间卧室，并配备各种休闲娱乐设施，包括室内恒温游泳池、土耳其浴室、热水池和理疗室等。

据滑雪物业代理网站skiingproperty.com的经纪人Julian Walker介绍，这处双层住宅由现业主于两年前委托建造，室内空间超过600平方米，属于瓦勒迪泽尔最大的房屋之一。

其中，一层生活区采用开放式平面布局，挑高的斜屋顶由外露钢梁支撑。两个楼层之间建有中庭，包含室内花园，并能饱览阿尔卑斯山的壮阔美景。

这栋木屋地处中心地带，距离小镇仅300米，而且步行15分钟即可前往最近的滑雪缆车。缆车可将滑雪者运送至塔朗泰斯山谷(Tarentaise Valley)的Espace Killy滑雪场，那里拥有绵延300公里的雪道。

充足的空间、优越的位置和齐全的设施使该物业十分抢手。据Walker估计，每周的租金可高达7万欧元（折合8万3000美元）。

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房屋

这栋现代木屋内设七间卧室和七间套间浴室，建筑面积为6500平方呎。

一层包含会客厅和主卧套房，以及采用外露钢梁和木梁支撑的开放式生活区。

下层空间分布着其他六间卧室和浴室套房，以及装有多彩灯饰和健身设施的室内泳池区。

设施

下层还有一个依岩面而建的4.5米挑高的狭长房间，可以用作室内攀岩房、射击场或射箭室。另有一间器材完备的健身房。

入口处的私人电梯直通房屋下方的车库。

用餐区设有附带座椅的"Espace酒吧"，其以周围滑雪场的名字命名。

周边

瓦勒迪泽尔正在建设一个总投资2亿欧元（折合2亿3700万美元）的开发项目，意图振兴这个滑雪胜地的村镇中心。该项目被称作"Le Coin de Val"，由萨瓦地区传统风格的建筑组成，包含公寓、酒店和商店。滑雪爱好者可沿着全新的雪道返回度假村。

经纪人：Julian Walker, skiingproperty.com

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