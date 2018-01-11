加拿大领先的房屋中介机构皇家地产公司(Royal LePage)表示，2017年公寓价格站稳脚跟，表现优于其他物业类型，预示着该国的房地产市场开启新纪元。

截至去年年底，公寓价格中位数同比飙升14.3%至42万823加元（折合33万7795美元），增速远超其他物业类型。相比之下，独户住宅（包括平房和独栋房屋）的价格中位数较上一年同期攀升7.1%至52万2963加元（折合41万9782美元）。

皇家地产公司于本周三发布的房价调查显示，全国综合房价同比上涨10.8%至62万6042加元（折合50万2023美元）。这一指标采集了加拿大53个主流房地产市场的私有物业数据。

该公司总裁兼首席执行官菲尔·苏帕(Phil Soper)在报告中称，"可以说，加拿大和全球其他发达国家一样，已步入‘公寓黄金时代’。"

他说："按照以往的规律，公寓的升值速度要落后于独户住宅。但如今，买家对这类相对便宜的高层住宅的需求极为旺盛，推动整体趋势发生逆转。"

苏帕称，公寓市场的鼎盛可归功于以下几个因素。首先，2015年和2016年独户住宅价格持续走高，迫使省政府采取降温措施，这对独户住宅造成的影响明显大于公寓。

更多资讯: 美国新税法如何影响房地产投资者和自住业主

他指出，在西温哥华社区，2017年独户住宅的平均价格同比下跌6%至300万加元（折合241万美元），而公寓的平均价格较上一年同期大涨13.5%至117万美元。

苏帕预测，"随着开发商趁势加推新盘，更多项目进入市场，公寓的价格增速将有所回落，但这不会发生在2018年。"

另一个重要因素是可负担性。即使价格上涨更快，公寓也比独户住宅实惠得多（如前所述，二者的价格中位数分别为42万823加元和52万2963加元）。

苏帕说："对于大城市的潜在买家而言，公寓类住房被视为可负担性的‘最后堡垒’。"

2017年加拿大公寓市场 地区 综合房价* 年同比 独栋住宅 年同比 公寓 年同比 全国 $626,042 10.80% $522,963 7.10% $420,823 14.30% 大多伦多地区 $837,873 14.00% $806,183 8.30% $476,421 19.50% 多伦多市 $850,899 17.70% $847,152 7.20% $515,578 19.60% 大温哥华地区 $1,267,769 8.20% $1,436,606 5.30% $651,885 20.20% 温哥华市 $1,480,712 12.00% $1,566,898 8.40% $775,806 18.70% 注: *加元 数据来源：皇家地产公司

他补充道，公寓往往能更好、更有效地利用公共资源。不同于规模庞大的郊区项目，大城市的公寓楼盘对公路基础设施、消防部门、警察局和其他公共服务机构的要求较低。他说："公寓代表着未来趋势，它们更便宜、更环保。"

最后，苏帕表示，公寓日益流行的原因还在于，越来越多的个人和家庭选择在公司附近或市中心居住，这一趋势在孟买、旧金山和纽约等其他大都市非常普遍。他在这三个城市均生活过。

特别需要指出，多伦多和温哥华将继续受益于加拿大强劲的经济增长和史上最低的失业率。他说："经济和人口增长是当地房地产市场的主要推动力。"

公寓市场的上升势头在短期内尤为明显。2017年第四季度，公寓价格环比上涨1.1%，而联排别墅和独户住宅的价格较前一季度分别下跌0.3%和0.2%。

关注环域居: