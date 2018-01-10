位置：美国纽约曼哈顿西村(West Village)

标价： 1125万美元

这栋始建于1826年的经典独户联排别墅坐落于曼哈顿西村的中心地带，其拥有的不仅仅是令人艳羡的地理位置。

道格拉斯艾丽曼地产公司卖方经纪人Jordan Shea说："2009年，建筑设计师史蒂文·甘布里尔(Steven Gambrel)将三套豪华公寓重新合并成原有的独户住宅布局。后来，设计公司Environmental Design Group买下该物业，并对其进一步翻修改造。"

因此，尽管这栋联排别墅已有近200年的历史，但它却配备现代生活所需的全套豪华设施。根据挂牌信息，九个装修典雅的房间拥有裸露和涂漆砖墙，以及六个气派的大理石壁炉。宽度加倍的原始玻璃大窗保证屋内拥有充足的自然采光。

Shea说："我尤其喜欢六个燃木壁炉、考究的漆面、精美的壁纸和巧妙的天窗。当然，地理位置也是一大亮点，西10街算得上整个西村的核心地段。"

房屋

这栋四层联排别墅内设三间卧室、三间浴室和两间盥洗室，建筑面积为3000平方呎。

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设施

附带用餐区的宽敞厨房配备定制烤漆橱柜、不锈钢器具和台面，并搭配一个乡村风格的巨大壁炉。增设的不锈钢餐具柜提供了充足的储藏空间，一层厨房后方的楼梯通向新近装修的法式小酒馆风格的露天平台。

屋内随处可见精美的建筑细节，彰显了设计者的深思熟虑，其中包括年代感十足的复古灯具、Nanz定制五金件、法国进口抛光地板和喷漆实木房门等。

亮点

自1826年建成以来，这栋联排别墅历经多次改造和形形色色的住户。Shea说："前租户包括歌星科特妮·洛芙。"他补充道，"该物业与第3届美国副总统阿伦·伯尔的故居仅一街之隔，他与亚历山大·汉密尔顿进行世纪决斗之时便住在这里。"

周边

这栋联排别墅地处西村的黄金地段，毗邻充满时尚气息的肉库区(Meatpacking District)和切尔西。该地区的精品商店鳞次栉比，并分布着全市最好的一些餐厅和热门景点，如高线公园和惠特尼美国艺术博物馆等。

经纪人：Jordan Shea, Eklund-Gomes Team at Douglas Elliman Real Estate

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