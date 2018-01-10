曾属于魔术大师、脱逃艺术家哈里·胡迪尼(Harry Houdini)的一栋曼哈顿联排别墅日前找到买主，即将从市场上撤下。

挂牌记录显示，该物业位于西113街(West 113th Street)，毗邻哈莱姆区的弗雷德里克·道格拉斯大道(Frederick Douglass Boulevard)，已于2017年12月30日签订销售合同。这栋联排别墅最近一次标价360万美元，与去年6月首次挂牌上市时的460万美元相比便宜100万美元。由于这笔交易尚未纳入房产记录，环域居无法确认买方身份和成交价格。

据环域居此前报道，1904年胡迪尼和妻子贝丝以2万5000美元买下这处6008平方呎的豪华住宅，当时是他职业生涯的鼎盛时期。此后，他便一直住在这里，直至1926年去世（享年52岁）。

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道格拉斯艾曼丽地产公司卖方经纪人Beverley Draggon曾告诉环域居，"除了悠久的历史和保存完好的原始建筑特征以外，该物业的独特之处还在于其优越的地理位置。"

房产记录显示，这栋联排别墅始建于1890年，先后多次转手，最近一次是在1991年。现业主将房屋分隔成了三户住宅，包括房东本人居住的一、两层复式公寓，以及位于三层的两卧单元和位于二层的单卧单元。根据Draggon及其他两位同事Detria Davu 和Mairin Din提供的挂牌信息，该物业还附带一个花园，并拥有一间安装锡制天花板的客厅。截至发稿，他们三人均未回应置评请求。

当地资讯网站《Harlem Bespoke》率先披露了这笔交易。

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