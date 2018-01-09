位置：英国伦敦肯辛顿

标价：295万英镑（折合400万美元）；售价：289万英镑（折合390万美元）

1820年代末，英国著名天文学家詹姆斯·索斯爵士(Sir James South)在伦敦肯辛顿街区购买了一处房产，并聘请首屈一指的工程师伊桑巴德·金德姆·布鲁内尔(Isambard Kingdom Brunel)在他的花园里建造了一座天文台圆顶。作为英国皇家天文学会(The Royal Astronomical Society)的主席，索斯在天文学方面总是不遗余力、不惜成本。他不仅为天文台安装当时世界上最大的望远镜（配备巴黎制造的12吋镜头），而且经常参与解决当地的纠纷，从而确保他家周围不会修建道路，唯恐任何振动损坏他的设备。

如今，一条道路从附近穿过，天文台也早已拆除，但South对天文观测孜孜以求的精神仍留存于"天文台花园2号"(No. 2 Observatory Gardens)。在这栋索斯曾居住过的维多利亚式建筑内，这套拎包入住的三卧复式公寓于上月底以289万英镑（折合390万美元）售出。其内部闪闪发光的黄铜装饰、玻璃制成的球形吊灯，和定制家具选用的复古粉色材料等精美细节意在模仿浩瀚的星空。

房地产开发公司One Point Six联合创始人Caroline Takla称，现代装潢中又蕴含维多利亚式建筑的经典元素和历史，这种独特的视觉效果正是她的设计初衷。

Takla说："融合传统与现代两种截然不同的风格非常重要。"她指出，鉴于该物业地处魅力十足的肯辛顿教堂街(Kensington Church Street)、多元文化汇聚的诺丁山(Notting Hill)和休闲惬意的肯辛顿公园(Kensington Gardens)的正中央，这种选择显得切合时宜。

因此，当开发商One Point Six于2016年对这栋维多利亚式建筑进行升级改造时，增添了大理石装饰、特色壁纸、古董家具、现代厨房和浴室，并保留了玻璃大窗、壁炉和两个露台等诸多原始特征。近两个世纪以前，索斯正是在露天平台如痴如醉地欣赏美丽夜空。

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房屋

这套公寓内设三间卧室和两间浴室，建筑面积为1155平方呎。

设施

大楼配备24小时礼宾服务和地下停车场。公寓则拥有定制家具和两个适合欣赏周边街景的露天平台。

周边

正如前文所提及，该物业地处诺丁山社区与商店林立的肯辛顿教堂街的正中央。Takla称赞道，"地理位置极为优越。"她指出，各种商店、餐厅和文化场所近在咫尺。除此之外，附近的肯辛顿公园为业主提供了一处悠闲散步的好去处。

经纪人：Michael Sands, Knight Frank；Caroline Takla, One Point Six

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