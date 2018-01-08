位置：美国佛罗里达州博卡拉顿(Boca Raton)

标价：1080万美元

这处现代定制住宅坐落于高档社区圣安德鲁斯乡村俱乐部(St. Andrews Country Club)一条僻静的道路尽头，可以将双球道高尔夫球场的迷人风光尽收眼底。

房地产代理公司Nestler Poletto Sotheby’s International Realty卖方经纪人Mark Nestler说："该物业地处整个圣安德鲁斯社区的最佳地段之一。附近没有公共任何道路，因此您不必担心交通噪音。"

他说："从这里可远眺优美的湖泊和两条独立的高尔夫球道，而且如此壮阔的视野永远不会被遮挡。"

这处1万3838平方呎的现代大宅建于2013年，曾登上权威杂志《佛罗里达设计》(Florida Design)的封面。

Nestler说："走进屋内，您将立刻感受到它的宽敞与开阔，但每个房间又不失温馨浪漫。"

特色的建筑和设计细节包括法国进口的石灰岩地砖、来自非洲和南美洲的热带木材、专门设计的木制家具、阶梯式和方格状天花板、文化石打造的气派立柱、奢华的红木护墙板、精美的石英石和缟玛瑙台面，以及厚重的赤杨木门和德国进口五金件。

落地大窗和玻璃拉门可保证屋内拥有充足的自然采光。

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主卧套房占据一层的整个一侧，包含私人起居室、600平方呎的单独定制衣柜和华丽的男女主人专用浴室；其他三间专为儿童设计的卧室位于一层的另一侧。

两个侧翼之间分布着室内外相融合的家庭房、中央用餐区和现代美食厨房。

Nestler说："家庭房是一处功能强大的室内外生活区，并装有空调系统。根据需要，您可以将所有玻璃门完全敞开或闭合。"

主卧套房的上方是一间附带独立会议区和阳台的办公室。

其他三间卧室的上方是两间客用套房和与带顶露台连通的游戏室。这个区域包含迷你厨房、洗衣房和额外的浴室，并通有电梯。

Nestler说："圣安德鲁斯是整个南佛罗里达州数一数二的乡村俱乐部，共分布着725栋独户住宅，宅基地的面积最小为三分之一英亩。您找不出任何两处一模一样的房屋。"

据他介绍，居民需要花费13万5000美元加入俱乐部会员，每年的会费约为3万5000美元。

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房屋

该物业内设七间卧室、八间浴室和三间盥洗室，建筑面积为1万3838平方呎。

设施

配套设施包括为全屋供电的发电机、两个丙烷罐、电梯、装有空调的男女主人专用车库（共四个停车位）、两间洗衣房、防蚊系统和滤水装置。

Cestron家庭自行化系统使业主可通过iPad或iPhone轻松操控所有智能设备，包括室内外闭路安保系统、恒温器、音响系统、电动窗帘和照明装置等。

户外设施包括玻璃砖镶嵌而成的无边际游泳池（注入臭氧净化水）、多色LED自动照明系统和自动篝火盆，以及种植高大棕榈树和热带树木的优美景观庭院。此外，泳池区旁分布着桑拿房和户外淋浴间。

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周边

乡村俱乐部包含两座18洞高尔夫球场、网球场、游泳池、配备高档餐厅的超大会所、水疗区和健身中心等。

Nestler说："社区居民可以驾驶高尔夫球车出行，而且从该物业能步行前往会所。"

经纪人：Mark Nestler/John Poletto, Nestler Poletto Sotheby’s International Realty

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