位置：以色列阿素夫(Arsuf)

标价：4812万5000新谢克尔（折合1250万美元）

这套海滨公寓位于封闭式社区阿素夫一幢矗立于悬崖之上的新建豪华住宅楼，可俯瞰波澜壮阔的地中海，室内面积为4068平方呎。

房地产代理公司Neot Shiran Agency卖方经纪人Noam Dzialdow说："在以色列很少能遇到这样一套大户型的全层海景公寓，而且整个一侧正对大海。" 他说："极目远眺，您会有种海面尽在脚下的感觉。该物业如同一个结合体，既享有公寓的便利生活，又具备别墅般的私密空间。"

这幢大楼被称作The Arsuf Residences，内设10个单元，由以色列和法国合资的建 筑事务所Gottesman-Szmelcman Architecture操刀设计。 与此同时，Gottesman-Szmelcman Architecture与外方的设计师和建筑师精诚合作，携手打造出超一流的室内居住空间。

Dzialdow说："每个单元的面积和布局截然不同。" 他补充道，"大楼的朝向十分理想。即使在最炎热的季节，也有徐徐海风穿堂而过 。"

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该物业出自设计师Danny Rozen之手，售价包含家具，可随时拎包入住。 超大客厅设有宽敞的娱乐区，并配备手工打造的嵌入式壁柜、隐蔽的高端音响系统 、巨大的卷轴式多媒体屏幕和可自动升降的数字投影仪。从毗连的全尺寸观景露台可饱览迷人海景。

厨房由意大利顶级品牌Schiffini定制，包含空间充足的橱柜、气派的中岛和两个不锈钢水槽，并搭配两台Sub-Zero集成冰箱和全尺寸冰柜、两台Bosch洗碗机、美诺(Miele)烤箱和微波炉，以及36瓶容量的冷酒器。

主卧套房拥有嵌入式落地壁柜，中间带有一处内凹的皮革软包背景墙。套间浴室配 备独立式双人浴缸、双手盆台面和男女分隔的淋浴间/蒸汽房。落地玻璃拉门可呈 现无敌海景，并通向放置按摩浴缸的露台。

全屋装有温度可调的地暖设施、三菱(Mitsubishi)空调系统、电动遮阳篷和百叶窗，所有这些均由快思聪(Crestron)家庭自动化系统集成和操控。在寒冷的夜晚，客 厅的现代燃气壁炉可保证室内温暖舒适。

该物业还装有双层滑动玻璃门窗、嵌入式LED筒灯和夜间自动照明地灯。

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房屋

这个全层单元内设四间卧室套房、四间浴室和一间盥洗室，建筑面积为4068平方呎 ，并附带1560平方呎的柚木铺成的露天平台，可饱览波澜壮阔的地中海。 设施 大楼配套包括健身房、游泳池、海滩、地下停车场和储藏室等。

周边

Dzialdow说："目前，封闭式海滨社区阿素夫居住着40到50户家庭。"该地区距离 特拉维夫以北仅15分钟车程，驱车10分钟即可前往度假胜地赫兹利亚皮图齐 (Herzliya Pituach)及周边的码头和游艇俱乐部。

此外，10分钟以内便能抵达内坦 亚(Netanya)南部和赖阿南纳(Ra’anana)西部。

经纪人：Noam Dzialdow, Neot Shiran Agency

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