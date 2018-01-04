位置：美国纽约州阿米尼亚(Amenia)

标价：1690万美元

该物业现名为"弗雷泽岭农场"( Fraser Ridge Farm)，其中主屋由摇滚二重唱组合Hall & Oates成员达瑞·霍尔(Daryl Hall)一手打造。他将两栋位于康涅狄格州哈特福特附近、原本相距几英里的18世纪建筑拆卸并迁移，最终合并成一处豪华大宅。

这两栋房屋最初由独立战争时期的军官建造，2004年被霍尔迁至此地，并经过精心的修复和重建。他选用多种古旧的回收材料建造了一间大客厅，使两栋18世纪末建成的历史住宅得以无缝衔接。

据房地产代理公司McGrath Realty经纪人Claudia Jiskra介绍，2013年霍尔将这座当时被称作"Flint Hill"的农庄出售给现业主，后者将其更名为"弗雷泽岭农场“，2014年又购入200英亩的土地进行扩建。如今，整个庄园占地423英亩，拥有开阔平整的草地、绵延起伏的田野、郁郁葱葱的森林和壮丽优美的景色。

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虽然这座农庄地处偏远，但并不与世隔绝。Jiskra称，该物业距离纽约市以北不到两小时路程，驱车10分钟即可前往哈莱姆山谷(Harlem Valley)周边的特色小镇和大都会北方铁路线瓦塞克站。她补充道，作为一个蓬勃发展的城镇，阿米尼亚涌现出大批数百万美元的豪华住宅，并正在兴建Silo Ridge乡村俱乐部。

此外，这里距康涅狄格州的米尔布鲁克镇(Millbrook)和莎伦镇(Sharon)以及纽约州的米勒顿(Millerton)和波灵(Pawling)仅一箭之遥。

房屋

主屋内设五间卧室、五间浴室和一间盥洗室，建筑面积为8559平方呎。其他多栋附属建筑总计5000平方呎，包含六间卧室和五间浴室，以及多个厨房和生活区。其中，客用别墅拥有2500平方呎的居住空间，包括两间卧室、两间浴室、住宿阁楼、双层挑高客厅、厨房和用餐区。另有一条景观绿廊通向单卧单浴的私人小屋。

1500平方呎的双层娱乐房设有厨房、游戏室、浴室和可供五到八位宾客留宿的阁楼。茂密的森林中还隐藏着一栋小屋，内设一间卧室和一间浴室。

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设施

设施齐全的开阔庭院分布着10多英里的精心修剪的小径，适合徒步、打猎、运动或骑马；多个可供游泳、钓鱼和划船的池塘；飞碟射击靶场、200码来福枪靶场、饲养牲畜或马匹的围栏牧场，以及多个篝火坑，其中一个建在东面山坡的新石器时代风格的篝火坑由英国知名景观设计师Keir Davidson倾力打造。

除了户外篝火坑以外，屋内拥有九座壁炉、室内游泳池及池畔房、媒体室、健身中心和台球室。全部八台电视可通过Savant家庭自动化系统操控。此外，该物业还配备音响系统和Lutron照明系统，以及温度和湿度可调的1800瓶酒窖，为业主提供无比便利的生活体验。

名人效应

霍尔选用多种回收材料建造了连接两栋18世纪历史建筑的大客厅，这一空间曾在电视表演秀《Live from Daryl’s House》中充当背景。该节目由霍尔于2007年末创办，初期是一档每月一期的免费网络节目，"大门乐队”(The Doors)成员罗比·克雷格及雷·曼札克、尼克·罗尔、凯蒂·彤丝朵和"翻闹小子"乐团(Fall Out Boy)主唱派崔克·史坦普等曾受邀担任表演嘉宾。

经纪人：Claudia Jiskra, McGrath Realty Inc.

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