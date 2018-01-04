尽管政府出台了一系列降温措施，但出人意料的是，2017年大温哥华地区的住宅市场依然坚挺。

根据大温哥华房产局(Real Estate Board of Greater Vancouver)本周三发布的一份年终报告，虽然温哥华及周边地区的住宅成交量和房屋挂牌数量大幅下降，但表现相对强劲的公寓市场推动房价继续上涨。

去年，大温哥华地区的房屋销量为3万5993笔，较2016年同期下跌9.9%，而与2015年的4万2326笔相比跌幅达15%。

尽管与前两年相比有所下降，但2017年的房屋销量仍创下近十年来的第三高。

2017年，大温哥华地区的可售房屋共计5万4655处，与2016年和2015年同期相比分别减少5.1%和4.5%。挂牌数量位列十年内倒数第二。

然而，报告显示，去年年底的基准房价为105万加元（折合83万6974美元），较2016年12月上涨15.9%。基准房价将一些被平均价格和中间价格排除在外的因素纳入考虑范围，如地块面积、房龄和房间数量等。

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房产局主席吉尔·奥迪尔(Jill Oudil)在报告中称，价格上涨主要归功于强劲的联排别墅和共管公寓市场。

奥迪尔说："按照物业类型划分，今年的市场活动差异明显。其中，共管公寓和联排别墅市场竞争激烈，一处房源获得多个报价的情况日益普遍。相比之下，独户住宅市场保持比较平稳的态势，为买家提供了更多的购买选择和更长的决策时间。"

2017年，该地区共管公寓的基准价格飙升25.9%。与此同时，联排别墅和独户住宅的基准价格分别上涨18.5%和7.9%。

该报告没有单独提供豪宅市场的数据，但两大最高档的社区——温哥华西区(Vancouver West)和西温哥华(West Vancouver)——均取得稳健的价格增长。

就所有住宅物业类型而言，2017年温哥华西区的基准价格同比上涨12.6%至135万加元（折合108万美元），而西温哥华的基准房价为260万加元（折合208万美元），年增长率达5.8%。与此同时，这两个社区的公寓价格分别上涨20.2%和19.5%，对应80万7100加元（折合64万3170美元）和117万加元（折合93万3158美元）。

2017年大温哥华地区住宅市场表现 指标 大温哥华地区 年同比 成交量 35,993 -9.90% 挂牌量 54,655 -5.10% 基准房价 $1.05M +15.90% 数据来源：大温哥华房产局

自2016年起，不列颠哥伦比亚省相继出台了一系列降温措施，试图抑制潜在的房地产泡沫，包括适用于境外购房者的15%物业转让税，以及针对外国投机性买家的房屋空置税等。

此外，省政府可能于今年做出更多的政策调整。

奥迪尔在报告中称，"利率变化和联邦政府最新提出的抵押贷款资质或将影响买家的购买力，但只有时间会说明这些措施对市场的实质性影响。"

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