位置：美国加利福尼亚州拉肯亚达-弗林楚奇(La Canada Flintridge)

标价：850万美元

这处奢华典雅的乔治亚殖民式红砖大宅始建于1924年。过去32年里，现业主、房地产大亨兼政治策略家尼尔森·瑞辛(Nelson Rising)在此举办了多场正式的新年派对和政治募捐活动。瑞辛是房地产投资公司Rising Realty Partners的总裁兼首席执行官，由于孩子们已经长大离家，他和妻子莎朗(Sharon)打算置换一处稍小的物业。

科威国际不动产(Coldwell Banker Residential Brokerage)经纪人Janice T. McGlashan称，该物业占地近两英亩，这在颇为抢手的洛杉矶高档社区拉肯亚达-弗林楚奇"难得一遇"。这里聚居着众多商界精英和好莱坞明星大腕。

据McGlashan介绍，演员文斯·沃恩便住在街道的另一头；脱口秀主持人亚当·卡罗拉也生活在同一街区；考特尼·万斯和安吉拉·贝塞特夫妇及孩子们在这个社区安家落户；华纳兄弟影城(Warner Brothers Studio)首席执行官凯文·辻原的住所仅与该物业相隔几户。

她说："这处豪华宅邸拥有堪称完美的平面布局。大部分原始建筑得以保留，但经过精心的翻修改造，以满足现代生活需求。"

McGlashan说："莎朗特别提到，在他们居住期间，尼尔森一直试图使这处住宅日趋完善。他们升级改造了部分空间，从而更好地适应家庭生活和各种社交活动的需求。此外，为了迎接尼尔森母亲的到来，他们还扩建并翻新了客用别墅，为她提供了幸福的晚年生活。"

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房屋

该物业内设六间卧室和11间浴室，建筑面积为9227平方呎。

设计

这处住宅由知名建筑师Ray Kieffer于1920年代中期设计建造，比弗利山庄的许多豪华大宅也出自他手。屋内保留了不少时代特征，如顶冠饰条、护墙板、九呎高天花板和壁炉等。其他特色装潢包括落地大窗和镶有卡拉拉大理石的奢华浴室。

设施

McGlashan称，该物业最大的卖点是优美的景观庭院，其中分布着装有照明设施的南北朝向网球场、游泳池及水疗区、菜园、玫瑰园、多个露台和橡树园。另有一栋客用别墅和一间池畔小屋。

正式餐厅可容纳22人同时就餐。屋内还拥有视野一流的日光浴室、配备壁炉的图书室、附带餐具室的厨房、容量充足的酒窖和私人办公室等。下层空间包含家庭影院和酒吧。

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周边

拉肯亚达-弗林楚奇以优质学校著称。该社区地处帕萨迪纳市西北部，可远眺巍峨雄壮的圣盖博山(San Gabriel Mountains)。美国国家航空航天局的喷气推进实验室也落户于此。当地可方便抵达洛杉矶市中心。

经纪人：Janice T. McGlashan, Coldwell Banker Residential Brokerage

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