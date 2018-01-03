根据房地产门户网站Realtor.com提供的数据，2017年布鲁克林(Brooklyn)豪宅市场的价格增长领先于美国其他许多都市区。

数据显示，去年这个纽约行政区的豪宅价格飙升30%以上，涨幅是其主流市场的两倍。该网站统计了2017年美国74个豪宅市场售价排在前5%的房屋交易。

全美表现最为强劲的豪宅市场主要集中在热门的第二住宅目的地，如科罗拉多州的滑雪胜地和夏威夷州的度假小岛等。仅有几个城区的高端住宅市场跑赢大盘，包括布鲁克林、西雅图和加州马林县。

据房地产评估网站Miller Samuel，此前布鲁克林一直是屈居于曼哈顿的次优选择，但去年一跃成为纽约首选的置业目的地。该公司跟踪了近10年来的市场表现。

根据该公司的最新报告，"200万美元到300万美元的细分市场脱颖而出，销售增长最快。"

随着豪华地产开发商逐渐在曼哈顿以外的地区取得成功，昂贵的公寓也推动了纽约市皇后区高端住宅市场的发展。去年，这个行政区的豪宅价格同比上涨近11%，其中约五分之一的房屋交易突破100万美元大关。与此同时，西雅图的经济繁荣为当地住宅市场注入活力。根据Realtor的数据，在西雅图-塔科马-贝尔维尤都会区，去年豪宅均价猛增16%至118万1000美元。

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星巴克等蓝筹公司以及包括微软和亚马逊在内的科技企业也为西雅图的楼市繁荣添砖加瓦。越来越多的硅谷工作者选择到这个房价便宜许多的城市办公。脸书和谷歌均在当地设有分公司。

据Realtor，西雅图的豪华物业平均只需两个半月即可售出。相比之下，全部74个市场的平均挂牌天数长达4.66个月（约140天）。

在旧金山以北的马林县，豪宅市场的表现也好于整体市场。2017年，前5%的超高端物业的平均销售价格上涨11.63%。

豪宅市场强劲的价格增长与美国楼市的总体趋势截然相反。目前，过度开发已导致全美许多城区陷入高端房源供应过剩、平价住宅严重短缺的困境。以曼哈顿为例，2017年豪宅价格增长不足6%，而普通住宅市场的涨幅是其两倍。

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