位置：美国科罗拉多州阿斯彭(Aspen)

标价：5000万美元

“猫头鹰山农场”(Owl Mountain Ranch)坐落于落基山脉海拔约9000呎处，直通巴特米尔克滑雪场(Buttermilk Ski Area)，能为所有人带来酣畅淋漓的娱乐体验。值得一提的是，该物业与民谣歌手约翰·丹佛(John Denver)颇有渊源。

苏富比国际地产经纪人Eric Cohen说："这是一处绝无仅有、完全私密的林中豪宅，而且还是西巴特米尔克地区(West Buttermilk)唯一可滑雪进出的物业。"

据Cohen介绍，这座占地61英亩的山庄首次公开出售。该地块曾为滑雪场的创始人之一Art Pfister所有。目前，物业由Cohen和同事Craig Morris共同代理。

Pfister于2007年去世。他曾在山庄内拥有一间狩猎小屋，并经常同现业主（要求对其身份保密）及已故唱作歌手约翰·丹佛来此打猎。Pfister于上世纪90年代变卖了自己的股份，但部分土地转让给他的亲密酒友，后者便在2006年建造了这处豪华大宅。

挂牌信息显示，业主和宾客沿着一条蜿蜒的车道，穿过大片茂密的白杨林，方可抵达山庄。该物业能满足滑雪后的所有娱乐需求，屋内设有一间镶有木质护墙板的气派客厅，数十位好友可围坐在其中一个壁炉（全屋共有两个）旁享受惬意休闲的时光。

透过落地大窗可远眺连绵起伏的壮阔山景，并领略科罗拉多州的荒野魅力。落地双扇玻璃门与户外平台连通。八边形的别致餐厅足以容纳50人同时就餐，其具备良好的声学设计，保证每个人都能与邻座清楚顺畅地交谈。

Cohen称，户外娱乐空间也同样引人注目，包括配置齐全的户外厨房和俯瞰雪场的下沉式热水浴池等。

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房屋

主屋内设七间卧室套房和10间浴室，建筑面积为1万5664平方呎，并附带一栋包含三间卧室和三间浴室的门卫小屋。

设施

豪华主屋设有主卧套房和装修考究的"总统套房"，图书室附带一处可滑雪进出的露台。

专业厨房配备两个炉灶、不锈钢厨房家电、早餐角和餐具室。挂牌信息显示，另有一个可存放725瓶佳酿的酒窖，上方的玻璃天花板展现了白杨林的四季风光。

其他配套设施包括游戏房、20座家庭影院、按摩房、娱乐室和酒馆。其中，酒馆被命名为"Blondie’s Cabin Pub"，前身是Pfister的狩猎小屋，他正是在这里招待滑雪归来的丹佛和其他好友。

该物业还附带一间7000平方呎的谷仓，包含3000平方呎的机修车间，并配备液压升降机和维修除雪机所需的全套工具。Cohen称，业主曾在此修复多辆古董车。

环形车道可停放10辆汽车，车库则设有三个停车位。此外，谷仓旁边还拥有充足的停车空间，并内设艺术工作室和装有供暖设施的健身房。

设计

根据挂牌信息，该物业的设计参照了美式木瓦建筑的风格。一层外墙采用花岗岩砌成，二层外墙镶有柏木板条，屋顶搭配坚固的铜瓦。

全屋的护墙板和地板均采用精挑细选的柏木和山核桃木等木材制成，从而营造出典雅质朴的感觉。

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周边

这座山庄堪称所有滑雪者的梦想之家，因为其建有通往巴特米尔克滑雪场的私人入口。阿斯彭是著名的滑雪胜地，该地区还分布着其他几座值得一试的雪场。当滑雪季结束时，户外运动爱好者可以选择徒步和骑车等其他各种活动。白河国家森林公园(White River National Forest)也在附近。

这个小镇还拥有许多精品商店和高档餐厅，以及几座博物馆和纪念馆，使您有机会了解19世纪末、20世纪初当地繁荣的银矿开发业。

经纪人：Eric Cohen/Craig Morris, Sotheby’s International Realty

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