位置：美国罗得岛州纳拉甘西特(Narragansett)

标价：649万5000美元

本周环域居编辑部将盘点2017年最受读者关注的五处每日豪宅，包括设施齐全的佛罗里达州滨水华宅、历史悠久的英国乡村城堡庄园、内设私家夜店的迪拜皇室海滨大宅、远离喧嚣的洛杉矶城中休闲寓所和傲踞罗德岛海岸的维多利亚风格庄园。其中，部分物业已经找到买主，其余仍然待售。

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历史悠久的Stone Lea庄园坐落于纳拉甘西特最东端的一处花岗岩峭壁之上，凭借其独特魅力荣膺 “2017年最受读者关注的每日豪宅"。

房地产代理公司Lila Delman Real Estate经纪人John Hodnett称，该物业在挂牌上市后的四个月里获得了极大的关注。大部分购买兴趣来自寻找第二住宅的东北部居民，但也有一位意向买家专程从明尼苏达州赶来看房。

他说："我们对网站宣传很满意。虽然看房活动反响热烈，但到目前为止还没有人下定购买决心或者给出报价。”

Hodnett称，近650万美元的标价在该地区比较少见。他补充道，通常200万美元到350万美元的住宅卖得更快。但不可否认的是，Stone Lea庄园确实是一处独一无二的物业。

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据Hodnett介绍，这座庄园始建于1884年，可远眺波澜壮阔的海面、纽波特的迷人风光、詹姆斯波特(Jamesport)的Beavertail灯塔和熙来攘往的船只。

木瓦屋顶的维多利亚式主屋由业界知名的McKim, Mead and White建筑事务所操刀设计。该公司因20世纪初美国东北部的一系列项目声名鹊起，其中包括纽约市内的哥伦比亚大学和宾夕法尼亚车站，以及波士顿公共图书馆等。

房屋

这座庄园占地2.5英亩，内设五间卧室和八间浴室，建筑面积为8882平方呎。

设施

Stone Lea庄园的几乎每个房间都享有一流视野，另一大亮点是"钢琴造型"的华丽楼梯。

现业主Guy Lancellotti在今年早些时候称，"斯坦福·怀特(Stanford White)设计的房子总是各有不同，从不会千篇一律。他将一块木材用蒸汽处理后，打造成一架大钢琴的样子。"

Hodnett补充道，楼梯顶端设有一处可欣赏水景的座椅区。实际上，大多数房间都能饱览优美的景色，如客厅和带顶露台等。屋内还拥有配备酒柜的先进厨房、正式餐厅和许多时代特征，包括顶冠饰条、护墙板和实木地板。

屋外建有游泳池，翠绿齐整的草坪一直延伸到崖边。如今，业主不允许在靠近海岸的住宅用地种植草坪，但这一规定是在"Stone Lea“建成后很久才出台的。

挂牌信息显示，Stone Lea庄园已被列入《国家史迹名录》。

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周边

交通便利是该物业的最大卖点之一。Hodnett说："这里距离最近的火车站约15分钟车程。只需三个小时便能抵达纽约，一个半小时即可前往波士顿。”

他补充道，"步行五分钟就有细腻的沙滩，一些地方看起来与缅因州的海岸非常相似。驱车20分钟便能抵达纽波特，McKim, Mead and White还在当地设计了好几处住宅。此外，前往罗得岛州首府普罗维登斯需要大约30分钟。"

经纪人：John Hodnett, Lila Delman Real Estate

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