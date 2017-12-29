位置：美国罗得岛州纳拉甘西特(Narragansett)

标价：6495000美元

本周域居编辑部将2017年最受者关注的五每日豪宅，包括全的佛里达州宅、史悠久的英国村城堡庄园、内私家夜店的迪拜皇室海大宅、离喧的洛杉城中休寓所和傲踞海岸的多利亚风格庄园。其中，部分物找到主，其余仍然待售

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历史悠久的Stone Lea庄园坐落于纳拉甘西特最东端的一处花岗岩峭壁之上，凭借其独特魅力荣膺 “2017年最受读者关注的每日豪宅"。

房地产代理公司Lila Delman Real Estate经纪人John Hodnett称，该物业在挂牌上市后的四个月里获得了极大的关注。大部分购买兴趣来自寻找第二住宅的东北部居民，但也有一位意向买家专程从明尼苏达州赶来看房。

他说："我们对网站宣传很满意。虽然看房活动反响热烈，但到目前为止还没有人下定购买决心或者给出报价。”

Hodnett称，近650万美元的标价在该地区比较少见。他补充道，通常200万美元到350万美元的住宅卖得更快。但不可否认的是，Stone Lea庄园确实是一处独一无二的物业。

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据Hodnett介绍，这座庄园始建于1884年，可远眺波澜壮阔的海面、纽波特的迷人风光、詹姆斯波特(Jamesport)Beavertail灯塔和熙来攘往的船只。

木瓦屋顶的维多利亚式主屋由业界知名的McKim, Mead and White建筑事务所操刀设计。该公司因20世纪初美国东北部的一系列项目声名鹊起，其中包括纽约市内的哥伦比亚大学和宾夕法尼亚车站，以及波士顿公共图书馆等。

房屋

这座庄园占地2.5英亩，内设五间卧室和八间浴室，建筑面积为8882平方呎。

设施

Stone Lea庄园的几乎每个房间都享有一流视野，另一大亮点是"钢琴造型"的华丽楼梯。

现业主Guy Lancellotti在今年早些时候称，"斯坦福·怀特(Stanford White)设计的房子总是各有不同，从不会千篇一律。他将一块木材用蒸汽处理后，打造成一架大钢琴的样子。"

Hodnett补充道，楼梯顶端设有一处可欣赏水景的座椅区。实际上，大多数房间都能饱览优美的景色，如客厅和带顶露台等。屋内还拥有配备酒柜的先进厨房、正式餐厅和许多时代特征，包括顶冠饰条、护墙板和实木地板。

屋外建有游泳池，翠绿齐整的草坪一直延伸到崖边。如今，业主不允许在靠近海岸的住宅用地种植草坪，但这一规定是在"Stone Lea“建成后很久才出台的。

挂牌信息显示，Stone Lea庄园已被列入《国家史迹名录》。

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周边

交通便利是该物业的最大卖点之一。Hodnett说："这里距离最近的火车站约15分钟车程。只需三个小时便能抵达纽约，一个半小时即可前往波士顿。”

他补充道，"步行五分钟就有细腻的沙滩，一些地方看起来与缅因州的海岸非常相似。驱车20分钟便能抵达纽波特，McKim, Mead and White还在当地设计了好几处住宅。此外，前往罗得岛州首府普罗维登斯需要大约30分钟。"

经纪人：John Hodnett, Lila Delman Real Estate

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