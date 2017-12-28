位置：美国加利福尼亚州太平洋帕利塞兹

标价：1825万美元（成交价1550万美元）

本周环域居编辑部将盘点2017年最受读者关注的五处每日豪宅，包括设施齐全的佛罗里达州滨水华宅、历史悠久的英国乡村城堡庄园、内设私家夜店的迪拜皇室海滨大宅、远离喧嚣的洛杉矶城中休闲寓所和傲踞罗德岛海岸的维多利亚风格庄园。其中，部分物业已经找到买主，其余仍然待售。

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这栋1946年建成的精品住宅由现代主义建筑大师威尔顿·贝克特(Welton Becket)操刀设计，比弗利希尔顿酒店(Beverly Hilton Hotel)、国会唱片大厦(Capitol Records Building)和洛杉矶音乐中心钱德勒音乐厅(Dorothy Chandler Pavilion)等多处洛杉矶地标建筑均出自他手。值得一提的是，该物业在环域居"2017年最受读者关注的五大每日豪宅"中位居次席。

7月中旬，买家通过某有限责任公司以1550万美元购得该物业，与1825万美元的挂牌价格相比有较大降幅。

在寸土寸金的顶级社区里维埃拉(Riviera)，这算是一处面积巨大的私家住宅，因而吸引大批潜在买家的关注。

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房地产代理公司Compass卖方经纪人Jordan Eamer说："我们已经接待了许多要求安排私人看房活动的客户，其中不乏娱乐圈人士和科技公司大佬等各界名流。买家是一位富裕的芝加哥企业家，他购买该物业用于自住。"Eamer的祖父Richard Eamer在这里生活了46年。

室内空间布局合理，拥有两间错层设计的主卧套房和两个分区。主生活区包含客厅、起居室、用餐区和小房间，并与一处开阔的带顶露台连通。一眼望去，游泳池、水疗区、池畔小屋和装有照明设施的网球场均在视线范围之内。媒体房采用拱形天花板，并通向屋后的平台和庭院。

Eamer称，遗憾的是，这栋魅力十足的老屋难逃被拆除的命运，因为新业主"打算在这块宅基地新建他们的梦想家园。"

他说："买家拆除房屋只为获得一块空地，意味着这一价格将刷新该社区的地价纪录。"

房屋

这栋平层住宅占地1.06英亩，内设五间卧室和六间浴室，建筑面积为6321平方呎。

设计

威尔顿·贝克特和他的合伙人Walter Wurdeman提出了"全方位设计"的理念，并力求满足客户的所有需求。除了建筑设计，他们还负责总体规划、土木工程、室内装潢、家具、配件、景观绿化和标识设计等。针对经营餐厅的客户，他们甚至亲自设计菜单、纸板火柴、银制餐具和纸巾。

贝克特的一系列杰作包括加州大学洛杉矶分校的医疗中心和保利体育馆(Pauley Pavilion)、泛太平洋礼堂(Pan-Pacific Auditorium)、通用石油大厦(General Petroleum Building)、圣莫尼卡大礼堂(Santa Monica Auditorium)和洛杉矶机场主题大厦(Theme Building)等。

Eamer称，该物业是贝克特受邀设计的最大一处独户住宅。

除了标志性的公共建筑以外，他还设计了不少现代风格的私人住宅，如詹姆斯·贾克内和罗伯特·蒙哥马利等明星的居所。

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设施

该物业附带超大深水泳池、石板铺砌的平台、桑拿房、凉亭、配备壁炉的台球室和毗连式车库。安宁静谧的私家庭院拥有茂密的树篱、高大的树木、花圃和开阔的草坪。

名人效应

Eamer评价道，"太平洋帕利塞德汇聚了众多知名人士。戈尔迪·霍恩的住所仅与该物业相隔四户。此外，本·阿弗莱克、亚当·桑德勒、布莱克·格里芬和斯蒂芬·斯皮尔伯格也是该社区的居民。"

经纪人：Jordan Eamer, Compass

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