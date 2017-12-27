位置：阿拉伯联合酋长国迪拜

标价：2亿迪拉姆（折合5450万美元）

本周域居编辑部将2017年最受者关注的五每日豪宅，包括全的佛里达州宅、史悠久的英国村城堡庄园、内私家夜店的迪拜皇室海大宅、离喧的洛杉城中休寓所和傲踞海岸的多利亚风格大庄园。其中，部分物找到主，其余仍然待售。

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这栋专门打造的迪拜海滨别墅位于朱美拉棕榈岛(Palm Jumeirah)其中一片"树叶的尖端"，内设一间足以容纳200人的私家夜店，非常适合酷爱休闲娱乐的买家。该物业已入选环域居"2017年五大最受读者关注的每日豪宅"并排名第三，目前仍然待售，意味着您还有机会将这处堪称完美的聚会场所收入囊中。屋内拥有可供10人居住的员工宿舍和一间配置齐全的专业厨房。在安静闲暇的时刻，您和朋友可以到16座影院观赏影片，或者前往室内和室外泳池放松身心。

尽管迪拜的豪华公寓项目与日俱增，但高端独栋别墅仍是超级富豪的第一选择，其中包括岛上皇家亚特兰提斯项目(Royal Atlantis)周边的在建精品住宅。

挂牌记录显示，该物业尚未售出，但卖方经纪人谢绝就其状态发表评论。

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根据房地产咨询公司Cluttons发布的《2017年冬季迪拜房地产市场展望》，截至9月底的三个月内，迪拜住宅价格小幅下滑1.9%。与此同时，别墅价格回落2.8%，创下近两年来的最差表现。尽管如此，该公司预测，中东地缘政治的变化将引起买家对阿联酋和迪拜的关注，特别是那些急欲寻求资金安全的部分地区的投资者。

房屋

这栋海滨别墅独享一片延伸至水中的私人土地，总面积为6万平方呎。全屋拥有46000平方呎的生活空间，包含11间卧室套房和15间浴室。

亮点

苏富比国际地产海湾公司(Gulf Sotheby’s International Realty)经纪人Leigh Williamson在今年早些时候告诉环域居，"叶尖"属于极其稀缺、难得一遇的黄金地段，而这样一栋占地面积庞大的海滨别墅更是屈指可数。

该物业还获得了泊船许可，这在迪拜实属罕见。

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设施

这栋别墅位于一个安全静谧的私人社区，周围被装有地下洒水系统的景观花园和细腻沙滩所环绕。透过落地玻璃幕墙，可饱览迷人的水景。即使躺在浴缸内，也享有一流视野。从海滩还可以远眺帆船酒店(Burj Al Arab)和迪拜码头(Dubai Marina)的风光。

除夜店以外，该物业还附带家庭影院、游泳池、健身中心和水疗区等设施。屋内分布着四个主要生活区和一间宽敞的私人餐厅，并建有适合户外用餐的露天平台。

经纪人：Leigh Williamson, Gulf Sotheby’s International Realty

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