位置：阿拉伯联合酋长国迪拜

标价：2亿迪拉姆（折合5450万美元）

本周环域居编辑部将盘点2017年最受读者关注的五处每日豪宅，包括设施齐全的佛罗里达州滨水华宅、历史悠久的英国乡村城堡庄园、内设私家夜店的迪拜皇室海滨大宅、远离喧嚣的洛杉矶城中休闲寓所和傲踞罗德岛海岸的维多利亚风格大庄园。其中，部分物业已经找到买主，其余仍然待售。

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这栋专门打造的迪拜海滨别墅位于朱美拉棕榈岛(Palm Jumeirah)其中一片"树叶的尖端"，内设一间足以容纳200人的私家夜店，非常适合酷爱休闲娱乐的买家。该物业已入选环域居"2017年五大最受读者关注的每日豪宅"并排名第三，目前仍然待售，意味着您还有机会将这处堪称完美的聚会场所收入囊中。屋内拥有可供10人居住的员工宿舍和一间配置齐全的专业厨房。在安静闲暇的时刻，您和朋友可以到16座影院观赏影片，或者前往室内和室外泳池放松身心。

尽管迪拜的豪华公寓项目与日俱增，但高端独栋别墅仍是超级富豪的第一选择，其中包括岛上皇家亚特兰提斯项目(Royal Atlantis)周边的在建精品住宅。

挂牌记录显示，该物业尚未售出，但卖方经纪人谢绝就其状态发表评论。

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根据房地产咨询公司Cluttons发布的《2017年冬季迪拜房地产市场展望》，截至9月底的三个月内，迪拜住宅价格小幅下滑1.9%。与此同时，别墅价格回落2.8%，创下近两年来的最差表现。尽管如此，该公司预测，中东地缘政治的变化将引起买家对阿联酋和迪拜的关注，特别是那些急欲寻求资金安全的部分地区的投资者。

房屋

这栋海滨别墅独享一片延伸至水中的私人土地，总面积为6万平方呎。全屋拥有4万6000平方呎的生活空间，包含11间卧室套房和15间浴室。

亮点

苏富比国际地产海湾公司(Gulf Sotheby’s International Realty)经纪人Leigh Williamson在今年早些时候告诉环域居，"叶尖"属于极其稀缺、难得一遇的黄金地段，而这样一栋占地面积庞大的海滨别墅更是屈指可数。

该物业还获得了泊船许可，这在迪拜实属罕见。

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设施

这栋别墅位于一个安全静谧的私人社区，周围被装有地下洒水系统的景观花园和细腻沙滩所环绕。透过落地玻璃幕墙，可饱览迷人的水景。即使躺在浴缸内，也享有一流视野。从海滩还可以远眺帆船酒店(Burj Al Arab)和迪拜码头(Dubai Marina)的风光。

除夜店以外，该物业还附带家庭影院、游泳池、健身中心和水疗区等设施。屋内分布着四个主要生活区和一间宽敞的私人餐厅，并建有适合户外用餐的露天平台。

经纪人：Leigh Williamson, Gulf Sotheby’s International Realty

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