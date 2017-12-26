由于伦敦、纽约和迈阿密等全球热门城市的豪宅市场最近遭遇价格停滞不前或持续调整的困境，部分投资者开始将目光转向新兴市场。虽然他们需要承担额外的风险，但也有机会收获更快的价格增长和更大的长期升值空间。



苏富比国际地产联营公司(Sotheby’s International Realty Affiliates LLC)服务部驻纽约全球副总裁Michael Valdes指出，"在一些人们很少考虑的地方——相对比较冷门的城市，投资者或许能发掘他们梦寐以求的收益。"



举例来说，阿联酋的迪拜和阿布扎比凭借繁荣的商业、工业和文化产业以及对本地基础设施的大力投入，获得了大批国际投资者的关注。Valdes说："我认为这些地方正步入强劲的上升通道。"他补充道，对于国际买家和投资者而言，这些酋长国的税收优惠政策也极具吸引力。



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其次是那些正在经历飞速发展的区域，如印度尼西亚首都雅加达和印度海港城市孟买。专家表示，投资者应将其连同沙特的吉达和利雅得以及菲律宾首都马尼拉等城市列入观察名单。

就任何一个新兴市场而言，认真考虑与增长息息相关的市场现状、基础设施投入和人文环境等因素大有裨益，而且投资者还应留意有可能影响其购买能力的限制条件和税收政策。

中东：投资迪拜，考虑阿布扎比，观望沙特

当聚焦中东市场时，迪拜有充分理由成为豪华房产投资者的第一选择。

苏富比国际地产海湾公司(Gulf Sotheby’s International Realty)驻迪拜董事总经理Chris Whitehead称，过去十年间，迪拜的人口从90万激增至350万，其中90%为外籍人士。在未来的几年里，迪拜世界博览会（简称Expo 2020）有望再吸引25万移民。

除了人口增长以外，迪拜为迎接世博会正积极完善部分基础设施，如扩建地铁线路和国际机场。Whitehead称，这个酋长国还尝试引进更多的"定制"奢侈品牌，包括私人飞机和健身房等。

高净值人士前来掘金并享受免税生活。他说："这里的医疗体系、教育机会和基础设施都相当不错，更重要的是还非常安全。"

Whitehead称，虽然目前高端物业价格增长微乎其微，但根据莱坊国际全球城市豪宅市场报告，2018年迪拜豪宅价格有望上涨约1%。他预测，2019年到2021年的年增长率将达到10%左右。他说："从长期投资的角度，眼下正值买入良机。"

据Whitehead介绍，朱美拉棕榈岛(The Palm Jumeirah)可谓投资首选，这个树状的人工岛汇集了众多豪宅项目、精品酒店和奢侈品牌。其中，数量有限且需求旺盛的顶层公寓最具投资价值。这类物业享有360度全景视野，售价约为3000万迪拉姆（折合800多万美元）。

此外，迪拜市中心哈利法塔(Burj Khalifa)内部或周围的豪宅也值得入手，起价通常在1000万迪拉姆左右（折合270万美元）。但由于位置不甚理想，它们的升值速度可能稍逊一筹。上述情况也适用于阿拉伯湾(Arabian Gulf)一些新建人工岛上的物业，如正在施工的世界岛(The World Islands)，其设计构想是通过一系列人工群岛模仿世界各大洲，从而组成一个微缩版的地球。

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Valdes称，如果迪拜被视为优良的投资目的地，那么作为七大酋长国之一的阿布扎比也值得考虑，特别是萨迪亚特岛(Saadiyat Island)上的豪华物业。岛上分布着许多由普利兹克奖得主操刀设计的文化中心，包括阿布扎比卢浮宫(Louvre Abu Dhabi)、阿布扎比古根海姆博物馆(Guggenheim Abu Dhabi)和扎耶德国家博物馆(Zayed National Museum)，以及纽约大学阿布扎比分校等，所有这些提振了当地的房地产市场。

Valdes说："昔日荒凉、落后的景象一去不复返，如今阿布扎比已发展成一个引人注目、高楼林立的富庶之地，并吸引世界各地的豪宅买家前来投资置业。"他表示，现在仍有机会达成比较划算的房屋交易。

最后，Whitehead表示，"未来房地产投资者应密切关注沙特阿拉伯。"他指出，沙特即将开工建设一些大型项目。

为了抓住此轮发展机遇，苏富比计划于2018年初在靠近中部地区、但毗邻波斯湾的利雅得以及地处红海沿岸的西部港口城市吉达开设分支机构。

然而，Valdes表示，该国针对外国投资出台了一些限制措施。但考虑到周边地区蕴藏巨额财富和发展空间，并且与阿曼和卡塔尔等石油大国接壤，沙特不失为一个上佳选择。

亚洲：投资雅加达，观望菲律宾

接下来，我们将目光转向亚洲的新兴市场。根据莱坊国际和第一太平戴维斯发布的市场报告以及对业内专家的采访，几个国家和地区脱颖而出。

Valdes称，对于外国房地产投资者而言，"千岛之国"印度尼西亚显示出巨大的潜力。特别需要指出，首都雅加达正迎来发展热潮，投资者应认真考虑这个新兴市场。

Valdes说："我们非常看好这个市场，并希望广泛参与其未来发展。"据他介绍，苏富比计划于2018年底在雅加达设立办事处。他补充道，"印尼是新加坡和马来西亚等地的客源市场，因此你会发现，三个国家之间互相投资，并有力地支撑了对方的经济和增长。"

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第一太平戴维斯的数据印证了Valdes的观点，即雅加达有望跻身主流房地产市场。在其11月底发布的《影响：全球房地产市场的未来》(Impacts: The Future of Global Real Estate)报告中，第一太平戴维斯写道，雅加达拥有不断壮大的中产阶级和新兴经济体。与此同时，当地的人口预计在2027年以前超越东京。由于在未来10年里，15岁到34岁的中青年群体将明显多于50岁到69岁的老龄人口，意味着这个城市将拥有更高的教育水平、创新驱动力和经济增长。

无独有偶，莱坊国际在《亚太地区住宅市场回顾》(Asia-Pacific Residential Review)报告中也将印度尼西亚列入观察名单，并指出这个世界第四人口大国（约2.6亿）拥有"巨大的住宅开发和投资潜力。"

此外，Valdes表示菲律宾的潜力正逐步显现。得益于低廉的生活成本，许多来自西方国家的移民选择这里作为他们退休养老的目的地。

他说："与过去相比，菲律宾的基础设施和医疗体系已大为改善。不少投资者开始将其纳入他们的考虑范围，而且我们看到过去几年当地的房价节节攀升。"尽管如此，他指出，由于菲律宾尚无成熟的房地产业，他建议投资者在行动之前先采取观望态度。

莱坊国际也将菲律宾视为密切关注的对象，并将首度马尼拉评选为最具发展前景的全球五大城市之一。

该公司在9月28日发表的一篇博客中写道，"马尼拉拥有近1300万人口，正处于空前发展的菲律宾房地产市场的核心位置。诱人的投资评级、高速的GDP增长和强劲的宏观经济基本面等因素使得房地产开发中的投资机会大大增加。"

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印度的投资前景如何？

Valdes称，尽管印度实现了迅猛增长，而且他认为孟买和新德里等城市已经高度发展，但要想在该国进行房地产投资几乎是不可能的。

除非投资者是生活在美国、伦敦等海外地区的"非定居印度人"，他们可以回到国内置业。他说："只有这部分人能够成为投资主体。"

Valdes指出，这些潜在投资者应留意去年政府废除大额旧币的举措对该国经济的影响。尽管这一调整最初导致价格增长疲软，但他发现，有迹象表明孟买、新德里和果阿邦等主要城市的房价开始回升。

莱坊国际全球研究部主管利亚姆•贝利(Liam Bailey)在一封邮件中称，在地处孟买大都会区的卫星城塔那，随着服务业和高科技产业的进驻，Majiwada-Kasarvadavali地区的房价有所上涨。

此外，新建的地铁线进一步提升了该地区与市内其他地区的互连性。政府对优质学校和医疗设施等基础设施的投入带动了高层住宅项目的开发。

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