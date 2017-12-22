位置：墨西哥下加利福尼亚半岛(Baja California)

标价：880万美元

这栋充满现代气息的庄园式别墅被称作"Case Oliver"，坐落于加利福尼亚湾（亦称科尔特斯海）沿岸圣何塞-德尔卡沃镇(San Jose del Cabo)的海滨地带。挂牌信息中将其喻为"一家让您流连忘返的私家酒店"。

据房地产代理公司The Agency Los Cabos卖方经纪人Janet Jensen介绍，得益于优美的私人海滩、雅致的室内装潢以及价值百万美元的家具和陈设，该物业颇受洛杉矶和纽约等地的名人租客欢迎。当然，所有这些均包含在售价中。

现业主是总部设在加州圣地亚哥的房地产开发公司OliverMcMillan的联合创始人Dene Oliver。他建造该物业的初衷是打造一处满足冲浪、游泳和潜水需求的家庭度假住宅。他们的游艇便停靠在附近的洛斯卡沃斯港(Puerto Los Cabos)。Jensen称，当初Oliver正是看中了这个地块毗邻海滩，而且房屋设计也充分利用了视野开阔、位置便利的特点。

落地门窗直通户外平台，其他生活区域营造出室内外相融合的视觉效果。有一面墙壁正对大海，透过一系列别致的拱门，可饱览波澜壮阔的海景。主卧套房拥有一个通向游泳池和海岸的超大双人淋浴间。整栋别墅围绕一个石灰岩铺砌的中庭建造，里面阳光充足、绿树成荫。

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木梁天花板和实木房门均采用上乘的杉木打造而成。

来自圣地亚哥的设计师Jules Wilson为屋内挑选了克里斯蒂安·利亚格尔（Christian Liaigre)、Flexform、霍莉·亨特(Holly Hunt)、阿玛尼家居(Armani Casa)和菲利普·斯塔克(Phillipe Starck)等顶级品牌的家具和用品。

房屋

这栋别墅占地近三分之一英亩，内设六间卧室和七间浴室，建筑面积为1万7000平方呎。

设施

100呎长的游泳池及热水池镶有马赛克玻璃砖，并能俯瞰下方的细腻沙滩。主卧套房还设有直通泳池的套间浴室、步入式衣帽间和毗连的图书室。

中庭四周分布着四间客用套房。下层是一间三车位车库。

楼上包含16座家庭影院、设施齐全的水疗区、艺术工作室和健身房，完美诠释了以"娱乐、休闲与放松"为主题的度假生活精髓。

上层露台配备壁炉，非常适合夜晚仰望璀璨的星空。Jensen说："洛斯卡沃斯港地区远离圣何塞-德尔卡沃镇的霓虹与喧嚣。你有机会一睹繁星密布的夜空，并欣赏日月从东面的科尔特斯海升起的壮丽美景。"

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周边

“Case Oliver"地处占地2000英亩的洛斯卡沃斯港度假区内的封闭式社区Fundadores。

Jensen称，从这里出发，两个半小时以内便可抵达休斯顿、菲尼克斯、洛杉矶、圣地亚哥和达拉斯等美国许多大城市。

这个度假区拥有绵延四英里的海岸线、包含500个泊位的码头，以及知名球手格雷格·诺曼(Greg Norman)和杰克·尼克劳斯(Jack Nicklaus)设计的高尔夫球场。私人业主还有权使用距该物业仅几步之遥的海滩俱乐部的设施。

Jensen介绍称，从该地区前往殖民地风格的城镇圣何塞-德尔卡沃只需大约10分钟。这个度假小镇分布着"众多手工艺作坊、城镇广场和一流的餐厅"。

她说："许多名人在当地置业。静谧悠闲的环境使得大腕和一线明星也能享受低调生活。这里的业主和宾客包括来自各个国家的知名设计师、酒店老板、退役运动员和演员。”

经纪人：Janet Jensen, The Agency Los Cabos

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