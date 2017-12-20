位置：美国加利福尼亚州洛杉矶

标价：799万5000美元

这栋始建于1927年的西班牙殖民复兴风格别墅坐落于好莱坞山的中心地带，可俯瞰举世闻名的日落大道。

从1999年开始，该物业一直由著名室内设计师克雷格·怀特(Craig Wright)所有。他的客户包括迈克尔·道格拉斯、丹·艾克洛德、詹姆斯·柯本和詹姆斯·加纳等众多名人。

房地产代理公司John Aaroe Group 卖方经纪人Sally Forster Jones说："目前，洛杉矶市场上找不出任何一处与之类似的住宅物业。建筑风格、设计特点和施工质量铸就了其独一无二的魅力。"

她说；"整栋房屋给人以温馨舒适的感觉。怀特曾邀请许多好莱坞精英到家中做客。"

据《建筑文摘》(Architectural Digest)报道，怀特花费十年时间对原本杂乱无章的老屋进行改造，并从他此前居住过的1920年代建成的公寓楼Andalusia汲取灵感。

Jones说："虽然他杂糅了多种不同的风格，但所有这些完美融合在一起。"她补充道，"怀特还喜欢收藏古董，因此随处可见精美的物件。"

她说："屋内营造出一种私密、温馨的氛围，并且分布着一些隐秘的小角落和私人休息区。"

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其他建筑特色和设计细节包括手工雕刻的石膏线、青铜铸造的炉栅、别致的拱廊、华丽的吊灯、凹圆拱形天花板、嵌入式壁橱、实木地板和古典立柱等。

Jones说："该物业的一大特色是双层挑高的图书室，其包含精致的壁炉和小酒吧。这个房间曾多次入选《建筑文摘》。"

此外，屋内还拥有正式餐厅和时尚简洁的白色系厨房，后者配备Thermador厨具和石材台面，而且全部墙面镶有长条形瓷砖。

Jones说："每间卧室套房风格迥异，但独具特色。"

房屋

这栋别墅内设六间卧室和七间浴室，建筑面积为6550平方呎。

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设施

浪漫的景观庭院包含用餐区、壁炉和跌水池等户外设施，并点缀着意大利雕塑。

周边

Jones说："该物业并非建在山坡高处，实际上步行不到两分钟即可抵达日落大道。许多年轻的知名人士对该地区青睐有加。"

她补充道，"这里还毗邻酒吧和餐厅云集的西好莱坞、顶级富人区比弗利山庄，以及其他所有便利设施。"

经纪人：Sally Forster Jones/Bryce Lowe/Kirby Gillon, John Aaroe Group

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