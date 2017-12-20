澳大利亚悉尼一处价值数千万美元的滨水华宅上市仅八周便找到买主，现业主是新加坡豪华地产开发商CK Ow。

负责这笔交易的房地产代理公司Ray White Double Bay经纪人Craig Pontey在一份声明中说："出于对买卖双方意愿的尊重，我无法透露最终的成交价格。但可以确认的是，双方以一个创记录的价格签订合同，使该物业成为迄今为止最贵的滨水住宅。"

据环域居此前报道，房地产大亨CK Ow在大约23年前以刚超过700万澳元（折合537万美元）的价格买入这处豪宅，并于今年10月将其挂牌出售，标价7000万澳元（折合5375万美元）。

该物业地处悉尼东部郊区沃克卢斯(Vaucluse)，拥有六间卧室、六间浴室、游泳池、标准网球场、图书室、书房、健身房、英式酒吧、三车位车库和私人码头，并能饱览迷人的悉尼港风光。

Pontey说："通常，诸如此类的豪华大宅需要至少12个月才能售出，但这次我们遇到了一批希望在圣诞节前达成交易的现金买家。这处史上最贵的滨水物业及澳洲第三昂贵的私人住宅令买卖双方皆大欢喜。"

Pontey曾介绍，澳大利亚的销售纪录现由悉尼富裕郊区派珀角(Point Piper)的一座名为"Elaine"的庄园保持。该物业于今年4月以7100万澳元（折合5452万美元）成交。

《每日邮报》(Daily Mail)率先披露了这笔交易。

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