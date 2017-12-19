位置：英国伦敦诺丁山

标价：360万英镑（折合480万美元）

这栋五层联排别墅位于诺丁山圣卢克斯路(St. Lukes Road)，现由知名室内设计师克里斯托弗·霍德索尔(Christopher Hodsoll)所有。他的客户当中不乏艾尔顿·约翰、米克·贾格尔、达米恩·赫斯特、鲍勃·格尔多夫、查尔斯·萨奇、罗斯柴尔德家族和爱丁堡公爵等各界名流。

房地产代理公司Bective Leslie Marsh经纪人Keith Rigby介绍称，"这是一栋灰泥墙面的传统维多利亚式联排别墅，室内空间非常宽裕。"

Rigby预计，买家很有可能是一个年轻家庭。他说："该物业的真正吸引力源自周边分布着多所优质的私立学校。"

这栋联排别墅最近被用于拍摄香奈儿的时装海报，并且兼作霍德索尔的展示厅。Rigby说："除室内设计以外，他还从事古董销售。"

这位设计师偏爱古旧的感觉，使得部分买家望而却步，因为在他们看来，这栋房屋有些破旧，而且亟需大规模整修。Rigby说："实际上，电线和管道均已重新铺设。"

他补充道，"虽然该物业看起来如同一间乡村老屋，但实则融合了多种不同的风格。"

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这栋联排别墅始建于1870年，拥有宽敞的卧室和两间大会客室。Rigby说："业主是热情好客之人。"

他说："老实说，该物业的最大亮点是价格，其相当于每平方呎1100英镑到1200英镑，而周边同类物业的要价在每平方呎1400英镑左右。"

房屋

这栋联排别墅内设四间卧室和三间浴室，建筑面积为3240平方呎。

设施

该物业拥有四个壁炉、超大地下杂物间和后花园。Rigby说："后院铺有石砖，非常适合夏季娱乐活动。此外，楼顶还建有一个休闲露台。"

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周边

Rigby说："这栋房屋地处我所称作的诺丁山-波多贝罗(Portobello)商圈。"该地区毗邻波多贝罗大街和肯辛顿公园路(Kensington Park Road)附近的众多酒吧、餐厅和商店。

经纪人：Keith Rigby, Bective Leslie Marsh

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