威廉·莱斯卡兹(William Lescaze)是首批将现代风格引入摩登都市纽约的住宅设计的建筑师之一。上周五，他在上东区的一件杰作挂牌出售，标价2000万美元。

这栋始建于1934年的历史住宅位于东74街，2015年11月被一家匿名的有限责任公司以1450万美元买下。随后，该物业经历了一次大规模改造。

房地产代理公司Fox Residential Group卖方经纪人Susan Barr说："开发商对房屋进行了彻底翻修，并将其打造成内设三个复式单元的优质租赁公寓。"

根据挂牌信息，楼内拥有一个包含两间浴室和一间盥洗室的三卧单元；一个三卧三浴单元，并附带一个可兼作办公室或大衣橱的小房间；以及一个包含两间卧室和一间盥洗室的两卧单元，并附带一间办公室或小房间。

三套复式公寓分布在六个楼层，均拥有挑高天花板、充足的壁橱空间、洗衣设施和设有用餐角的厨房。据Barr介绍，屋内采用高档建材进行装修，如覆盖全屋地面的亮面实木地板和浴室的卡拉拉大理石砖等。每个单元还配备最先进的智能家居技术，Sonos音响系统、中央空调和照明设备等均可通过几个按键轻松操控。

Barr称，户外空间是大楼翻修改造过程中的 “重头戏"。其中，下层单元附带一个装饰一新的景观庭院；上层公寓拥有一个与厨房连通的超大露台，以及两个毗连生活区和主卧的南向小阳台。

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除此之外，大楼还配备兼职管理员、键控电梯、储藏室和包含烤炉的屋顶平台。

挂牌信息中将这栋联排别墅比作一次"绝无仅有的投资机会"，目前所有单元均无住户。根据公共记录，该物业于2008年首次挂牌上市，多年来成交价沿1400万美元、1450万美元和1950万美元一路攀升。

莱斯卡兹是一位瑞士裔美国建筑师，于1969年逝世。1930年代，他将新颖的现代设计理念带到上东区，其代表作包括这栋联排别墅（曾因首位业主而得名Raymond C. and Mildred Kramer House），以及他位于东48街211号(211 E. 48th St.)的住宅兼办公楼，后者已被列入纽约市地标建筑。

他的一大标志性设计是使用玻璃砖代替传统墙体，这样不仅节能、隔音，而且可以保证采光充足。Barr称，两面原始玻璃砖墙得以保留。

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