位置：美国纽约市曼哈顿

标价：1499万5000美元

杰奎琳肯尼迪水库(Jacqueline Kennedy Onassis Reservoir)是纽约最受欢迎的休闲胜地之一。本地居民喜欢每天环湖跑步，大批外地游客蜂拥而至，一睹迷人的城市风光。

很少有机会能从高空俯瞰水库的全貌，但这套位于第五大道的10层公寓却享有如此壮阔的美景。客厅、餐厅甚至连厨房均拥有绝佳的观景视野。

房地产代理公司Warburg Realty Partnership, Ltd经纪人Jane R. Andrews说："您会有种想要立刻跳进水里的冲动。精美的大楼外观如同好莱坞影片中的布景。"

但实际上，这是一栋坐落于久负盛名的曼哈顿博物馆大道(Museum Mile)的历史建筑。

同样供职于Warburg的经纪人Claire Groome说："该开发项目就在古根海姆博物馆的旁边，从其中一个房间便能看见博物馆的后身。"目前，她和Andrews共同代理该物业。

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Groome说："这套公寓拥有10个房间，平面布局非常灵活。多面墙体能够移动。"

她补充道，这意味着买家"可以根据需要，将公寓打造成自己喜欢的样子。"

据经纪人介绍，这是该物业在30多年的时间里首次挂牌出售。Andrews说："房屋保养得宜。"Groome补充道，"时至今日，它仍散发出旧时代的魅力。"尽管如此，新业主可能会尝试改造部分空间。

房屋

这套全层公寓位于大楼（共12层）的第10层，内设四间卧室、三间浴室和一间盥洗室。

设施

Groome说："屋内宽敞明亮，并拥有挑高天花板，类似于联排别墅的感觉。每个房间都非常开阔。尽管室内空间充足，但您丝毫不会感到迷失。"

根据挂牌信息，27呎宽的客厅装有玻璃大窗，可以完美呈现前文描述的无敌美景。旁边是一间18呎宽的图书室，两个房间各有一个燃木壁炉。 另外一个壁炉位于正式餐厅，其与附带用餐角的厨房连通。

经纪人称，大楼配备健身中心、24小时门卫和公共洗衣房。此外，这套公寓还自带洗衣间。

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设计

据Andrews介绍，这栋地处东87街和东88街之间的公寓楼始建于1917年，由当时纽约知名的建筑师C.P.H. Gilbert操刀设计，属于"第五大道最早的一批公寓楼之一"。她说："那个年代，开发商需要想方设法说服人们从独户豪宅搬到公寓生活。"

为此，建筑师一直试图复刻豪华大宅和联排别墅的建筑风格。她指出，这造就了许多空间充足、净高可观的公寓楼。这栋大楼由低调奢华的石灰岩砌成，拥有华丽的入口门廊和精美的建筑细节。

Andrews称，建筑商经常会在他们施工的楼盘购买一套公寓，但一般选择在九层以上。原因在于，树木无法生长到这个高度，从而确保视线永远不被遮挡。

她说："在纽约，几乎没有什么是永恒的。但这套公寓的视野却是例外。"

周边

寸土寸金的第五大道享有许多得天独厚的优势。步行范围内分布着中央公园和全市最著名的一些博物馆，有时甚至仅一街之隔。Andrews补充道，该地区还拥有纽约最好的几所私立学校。

沿着公园向南步行30个街区或乘坐出租车，可以抵达闻名全球的奢侈品购物街。波道夫·古德曼百货和蒂芙妮等名店云集，其中也不乏苹果旗舰店等时尚新宠。

经纪人：Jane R. Andrews/Claire Groome, Warburg Realty Partnership, Ltd.

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