位置：美国缅因州特里蒙特(Tremont)

标价：290万美元

这座占地近10英亩的私人庄园坐落于风景如画的缅因州芒特迪瑟特岛(Mount Desert Island)南端，四周被浓密的树林所环绕，让人以为身在一处欧洲度假宅院。该物业包含两栋与众不同的独立海滨住宅和超过500呎的沿海地带。

2000年建成的主屋按照典型的欧洲风格设计，附带一个两层高的毗连式塔楼，令人联想起历史悠久的城堡。主屋拥有气派的壁炉、挑高天花板、裸露木梁和陶瓦屋顶，透过玻璃大窗可饱览蓝山湾(Blue Hill Bay)的迷人风光。

房地产代理公司Swan Agency Sotheby’s International Realty卖方经纪人Kimberly Swan说："当您驾车驶向这座庄园，也许会好奇，它到底有多少年的历史？然后您会惊讶地发现，它其实是本世纪建造的，而非18世纪，这种感觉很奇妙。"

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该物业还包含一栋始建于1945年的别致小屋。这栋居高临下的独户住宅可俯瞰波澜壮阔的大海，并拥有滨水露台、舒适壁炉和保养良好的柏木瓦顶。

根据挂牌信息，这栋小屋现作为度假物业对外出租。新业主有机会获得可观的租金收入，或者将其用作家庭住宅的一部分。

Swan说："目前，已有几位客户表达了购买意向，他们对芒特迪瑟特岛的Lopaus Point比较熟悉。这里不仅景色优美、环境清幽，而且远离熙熙攘攘的旅游胜地巴尔港(Bar Harbor)。此外，房屋设计别具一格，对于那些喜欢与众不同的买家而言非常有吸引力。"

房屋

主屋内设四间卧室和三间浴室，建筑面积为3000平方呎；独立小屋拥有800平方呎的生活空间，包含一间卧室和一间浴室。

设施

主屋拥有宽敞的专业厨房、超大图书室、未经装修的全层地下室和两个大壁炉。另有一间独立谷仓用作三车位车库。双层塔楼包含一间温馨的早餐室，同时也适合用作艺术工作室。

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亮点

随处可见的棕色橡木装饰和大量运用的石灰岩进一步烘托了主屋的欧式风情。Swan解释道，"墙壁采用传统的石灰涂抹工艺砌成，并选择通过加热石灰石生产的天然水硬石灰作为原料。"

她说："最终，一处通透性良好的舒适住宅呈现在眼前。房主非常注重运用100年前流行的传统建造技术。"

周边

据Swan介绍，著名的阿肯迪亚国家公园(Acadia National Park)也位于芒特迪瑟特岛。从主屋可俯瞰蓝山湾，其被认为是世界上最美的航行水域之一。该物业距离岛屿北部的繁华城镇巴尔港约17英里，当地分布着众多全年营业的餐厅和商店。

经纪人：Kimberly Swan, Swan Agency Sotheby’s International Realty

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