如果温哥华政府为消除住房可负担性危机拟定的最新住房计划于明年生效，该市的豪宅市场可能进一步降温。

上月底，温哥华市议会批准通过了最新的"10年住房策略"(Housing Vancouver Strategy)和"三年行动计划"(3-Year Action Plan)，其中包括一系列抑制豪华房市和外国投资人的措施。

最新政策主要包括以下几个方面：

上调豪华物业税率

上调豪华物业税率 征收投机税和炒房税

弥补资本利得税漏洞

限制外国买家投资置业

温哥华市长罗品信(Gregor Robertson)在11月29日召开的新闻发布会上说："最新房屋策略是建立在现行措施的基础上。温哥华在加拿大国内首开先河实施了房屋空置税、针对弱势居民的临时组合式房屋和短租调控等政策。"

专家表示，虽然最新提案的大部分内容需要省政府或联邦政府的授权才能立法，但仍有可能给这个全球最火热的豪宅市场带来更多负面因素，尤其是考虑到此前的抑制措施产生的影响。

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200万加元及以上的物业已被征税3%

非盈利机构城市发展研究所(Urban Development Institute)总裁兼首席执行官安妮·麦克马林(AnneMcMullin)在邮件中告诉环域居，"我们十分担忧在往届省政府的税率基础上调高‘豪宅税’或物业转让税的举措。"该机构主要由来自城市建设行业的成员组成。

2016年2月起，不列颠哥伦比亚省开始向200万加元（折合155万美元）及以上的住宅物业征收3%的‘豪宅税’，而此前20万加元（折合15万5000美元）以内的部分需要纳税1%；20万加元到200万加元的部分需要纳税2%。

在所谓的‘豪宅税’出台前的30年，20万加元及以上的住宅物业统一适用于2%的税率。

据加拿大主流房地产经纪公司估计，‘豪宅税’影响到温哥华40%以上的独户住宅。

麦克马林称，房地产相关的收费和税费已经为该省的GDP贡献25%。由此她提醒，政府应对新房产税更加小心谨慎。

她说："虽然这些举措可能吸引部分投票人，但无法根本解决可负担性问题，因为眼下住房供应短缺的问题仍悬而未决。"

温哥华市议会没有明确表示他们想将‘豪宅税’上调至多少。

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15%的外国买家税导致豪宅市场放缓

去年，为了平息民众对该地区日益增长的外国投资（尤其是来自亚洲买家的投资）的强烈抗议，不列颠哥伦比亚省向非加拿大公民或永久居民加收15%的外国买家税。

除此之外，温哥华市自2017年1月开始实施1%的房屋空置税，从而促使外居房主（以外国公民居多）出租他们的物业，而不要任凭其空置。罗品信宣称，房屋空置税在加拿大尚属首例。

业内人士表示，这些降温措施加上其他政治和经济因素，如中国政府对资本外流的管控，导致温哥华豪宅市场陷入疲软，尽管温哥华整体市场受到的影响微乎其微。

房地产代理公司RE/MAX Crest Realty管理经纪人Wayne Ryan说："毫无疑问，这些措施主要针对亚洲买家，因为他们是购买豪华独户住宅的主力军。"

Ryan称，自外国买家附加税实施以来，独户住宅价格暴跌近20%，而与此同时，受本地买家青睐的共管公寓则涨价约15%。

根据RE/MAX于9月发布的一份报告，2017年前七个月，温哥华100万加元（折合78万美元）及以上的豪宅成交量同比减少22.5%。

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该公司的最新数据显示，就300万加元（折合233万美元）及以上的超高端物业而言，今年1至7月的销量较去年同期暴跌40%。

房地产代理公司Sutton West Coast经纪人Steve Saretsky称，今年以来，相比于整体房屋市场，价格高昂的独户住宅市场受到的冲击更为严重。他还运营一个名为Vancity Condo Guide的博客，主要报道温哥华住宅市场的行情。

Saretsky称，2017年初至今，独户住宅的总成交量下跌28%，而2014年和2015年分别实现25%和30%的增长。这类物业颇受富裕的外国买家欢迎。

他援引大温哥华房产局(The Greater Vancouver Real Estate Board)的数据称，11月温哥华房屋销售总额较去年同期缩水12.4%至128亿加元（折合100亿美元），这主要是由于独户住宅市场的大幅放缓。

明年独户住宅市场或将持续走软

Ryan预测，"2018年，独户住宅市场将继续承受下行压力，而共管公寓市场有望持续升温。"

这是现有降温措施和最新提案的心理效应共同作用的结果。

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房地产代理公司Coldwell Banker Westburn Realty经纪人兼北美亚洲房地产协会温哥华分部(Asian Real Estate Association of America, Vancouver Chapter)创会主席麦敏华(Tina Mak)说："像曼哈顿一样，温哥华豪宅市场在未来两到三年可能持续低迷。"

她将豪宅市场疲软归因于15%的外国买家税，以及温哥华楼市的外国资金不断减少。例如，中国政府严格控制资本外流，迫使部分买家放弃购房。

但麦表示，得益于加元疲软，温哥华及周边名校扎堆，以及当地优美的自然环境和靠近亚太地区的优越地理位置，她的大部分中国客户仍将温哥华视为一个理想的置业目的地。

她说："一旦中国政府放宽对资本外流的管控，中国买家将重回温哥华房地产市场。"

温哥华可能限制外国买家购房

根据住房策略的行动计划，市议会正在考虑"限制非永久居民置业"。继澳大利亚和新西兰"禁止外国买家购置新屋和二手房"之后，温哥华也可能加入其行列。

今年10月，新任总理辛达·阿德恩(Jacinda Ardern)宣布，从2018年起，新西兰将禁止外国人（不包括澳大利亚人）购买现有住房。

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澳大利亚也已禁止外国买家购置现有住房。与此同时，外籍居民在该国买房必须事先获得外国投资审查委员会(Foreign Investment Review Board)的批准。

相比之下，温哥华的提案似乎更关注新开发项目。根据最新住房计划，该市将与房地产开发商合作，优先照顾在温哥华工作和生活的买家。这些措施将包括要求开发商在开盘和进行国内外销售之前，先向温哥华居民出售预售单元，以及限制"团购"和潜在的炒房行为。

然而，并非所有人都认为这些方案切合实际。Saretsky说："他们一直在讨论禁止外国买家置业，并且对豪华住宅征收更高的物业税。但我不认为会有任何实质性措施。"

总部位于温哥华的房地产中介公司Faith Wilson Group创始人Faith Wilson对此表示同意。她说："外国买家禁令不太可能推行。但我们预测，豪宅买家和业主的税率将有所增加。"

麦克考林称，指责外国买家是造成温哥华住房危机的罪魁祸首"毫无事实依据"，因为他们所占的份额还不及不列颠哥伦比亚省全部房地产交易的5%。

她补充道，"如果告诉他们，他们被禁止购房，而且只能在这个空置率常年低于1%的城市租房居住，这似乎有失公平。"

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