位置：英国伦敦南肯辛顿(South Kensington)

标价：550万英镑（折合720万美元）

在南肯辛顿地区的女王门街(Queen’s Gate)，您绝对找不到两栋一模一样的建筑。

据房地产代理公司Russell Simpson公寓销售主管Leo Russell介绍，"这一带的房屋始建于1877年，堪称伦敦最负盛名、最具建筑特色的经典之作。"

这些历史悠久的豪华古宅风格迥异，使游客和居民能在短时间内领略伦敦住宅建筑的独特魅力。

Russell说："有人认为，这些各具特色的联排别墅原本是用作样板房，以便开发商前来考察和挑选。他们会说，‘我喜欢这栋房屋。我准备在梅费尔(Mayfair)建造类似风格的住宅。’"

举例来说，根据挂牌信息，女王门街192号拥有红砖外墙并点缀白色条带，令人联想起马里波恩大街(Marylebone High Street)的房屋；196号为安妮女王复兴风格，与梅费尔的住宅设计十分类似；而193号是一栋涂有灰泥的白色建筑，类似伊顿广场(Eaton Square)周边的房屋。

这片土地最初由皇家委员会(Royal Commissioners)购买，为1851年在海德公园举办的第一界世界博览会——万国工业博览会(The Great Exhibition)做准备。十几年后，建筑师Henry Browne Alexander和地产投机商William Jackson在此合作开发住宅项目。

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根据挂牌信息，这套正在出售的复式公寓位于女王门街194号，按照维多利亚晚期风格设计。1890年代，建筑师R.A. Briggs重新整修了红砖和砂岩砌成的精美外墙。此后很多年，这栋房屋一直用于安置一战伤员，后来作为护士宿舍。

该物业占据大楼的四和五层。其中，四层以卧室为主，并通有电梯。挂牌信息显示，主卧包含套间浴室和更衣室，并能远眺伦敦最引人注目的音乐会场之一皇家阿尔伯特音乐厅(Royal Albert Hall)。

此外，四层还分布着一间卧室套房和第三卧室。另外一个房间可以用作会客区或睡房。

五层采用开放式平面布局，并设有一间配置齐全的小型厨房。

Russell称，过去40多年，该物业未曾易主并且保养良好，但新业主可能想要改造部分空间，从而融入更多的现代气息。

房屋

这套复式公寓内设四间卧室、四间浴室和一间盥洗室，建筑面积为2675平方呎。

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设施

该物业的一大亮点是宽敞开阔的屋顶景观平台。

Russell称，有些屋顶平台与居住空间分离，住户需要攀爬楼梯才能到达，但"这个平台与客厅、厨房和用餐区直接连通，而且适合全年使用。"

夏天，业主可以在平台举办休闲家庭聚餐或者正式鸡尾酒会。根据挂牌信息，从屋顶还可以欣赏皇家阿尔伯特音乐厅和典型的英国哥德式建筑圣三一教堂(Holy Trinity South Kensington Church)。

周边

据Russell介绍，女王门街距离海德公园仅几分钟路程，并且毗邻肯辛顿宫花园(Kensington Palace Gardens)，以及肯辛顿和南肯辛顿的商店和餐厅。

挂牌信息显示，该社区还分布着科学和自然历史博物馆(Science and Natural History Museum)、维多利亚和阿尔伯特博物馆(Victoria and Albert Museum)和帝国理工学院(Imperial College London)等机构。当然，这里距万国工业博览会的展馆仅几步之遥。

经纪人：Leo Russell, Russell Simpson

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