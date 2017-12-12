根据全球房地产咨询公司仲量联行(JLL)本周一发布的报告，2017年香港普通和豪华住宅价格分别同比上涨14.4%和15.3%。该报告预测，明年这个火热的房地产市场将再度迎来约10%的涨幅，最高可能达到20%。

总部位于纽约的咨询公司Cushman & Wakefield在本周一发布的另一份报告中预测，受强劲的经济基本面、史上最低的失业率、房源供不应求和繁荣的股票市场等诸多利好因素的拉动，明年上半年香港房价将上涨10%。

随着香港和中国大陆的亿万富豪激增，当地的超级豪宅"一屋难求"，这个城邦也迅速发展成亚洲乃至全球最贵的住宅市场。根据一项调查，2016年，香港已连续七年蝉联"房价最难负担城市"，房价中值甚至达到家庭年收入中值的18.1倍。

上月，一位匿名买家豪掷11.6亿港元（折合1亿4850万美元）在香港高档社区聂歌信山道的一幢豪华公寓楼买下两个相邻的单元，刷新亚洲每平方呎单价的最高纪录。

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仲量联行研究部主管马安平(Denis Ma)告诉环域居，"目前，太平山顶)仍是高端物业买家首选的置业目的地。广深港高速铁路于明年竣工通车后，我们预计九龙站地区将吸引更多的大陆购房者。"

根据仲量联行的报告，在政府降温措施的干预下，过去一年香港房屋销售未能达到历史水平。2017年，月平均住宅成交量较2010年的高峰期骤降55.3%。

去年11月起，当地政府开始向全境范围内的非居民买家和房地产投资者征收15%的印花税。尽管如此，香港仍吸引大批来自中国大陆的购房者。

马说："印花税对他们的置业决策似乎没有太大影响。今年，大陆买家达成了许多备受瞩目的房屋交易。"

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他指出，"香港一直深受欢迎的原因在于多数买家在大陆拥有产业，他们在香港买房是供家人居住。虽然相同的价位也许能在纽约或伦敦买到更好的物业，但这样做显然不切实际。"

仲量联行董事总经理兼资本市场部主管曾焕平(Joseph Tsang)说："考虑到近期房价攀升至历史高位，而且大量新屋即将上市，我们预测香港豪宅市场将继续表现强劲，并推动新一轮价格上涨。"

仲量联行在报告称，虽然今年房价飙升和预期加息举措可能导致销售势头放缓，但香港普通住宅的需求依然强劲。

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