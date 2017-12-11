位置：美国纽约曼哈顿上东区



标价：2200万美元

这套可饱览城市风光的三层顶楼公寓位于上东区一幢19层的新建住宅楼，距离中央公园仅几步之遥。

房地产代理公司柯克兰集团(The Corcoran Group)经纪人Sharon Baum说："我认为，就居住空间、配套设施和景观视野而言，没有其他公寓能与之相媲美。"

她说："虽然我看过许多公寓和顶层单元，但该物业仍令我叹为观止。"

主层的私人入口门厅与两部键控电梯连通，另一端通向长35呎、宽20呎的双层挑高大客厅。透过近20呎高的落地大窗，周围的景色一览无余。

Baum说："客厅视野开阔，使您有种整个世界尽在脚下的感觉。"

她补充道，当您移步到露天平台，可以将中央公园的全幅美景尽收眼底。

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主层还设有餐厅和附带早餐角的专业大厨房。厨房拥有一整面窗户，并与一处南向露台连通，同时配备Caldia大理石台面、烤漆橱柜、Gaggenau不锈钢家电和宽敞的餐具室。

经由客厅旁边的精美旋转楼梯，可以前往上方的夹层走廊，以及800平方呎的南向屋顶露台。后者包含户外厨房、烧烤区、两台冰箱、水槽和气派不凡的户外燃木壁炉。

公寓的下层空间分布着四间附带套间浴室的卧室套房。

Baum说："所有卧室均享有一流的视野。"

这幢19层的精品住宅楼坐落于东86街，已于今年春季交房。据她介绍，楼内共有15个单元，"其中大多数为全层公寓，少数几个单元为半层公寓。截至目前，已有五户业主入住。"



家具不包含在售价中，但可另行购买。Baum说："开发商投入大量资金用于装饰布置这套公寓，事实证明设计公司做得非常出色。"

房屋

这套三层顶楼公寓包含四间卧室、四间浴室和两间盥洗室，室内面积为4932平方呎。

设施

该物业附带一间设施齐全的洗衣房，内有并排摆放的Bosch洗衣机/烘干机、壁橱和水槽。其他配套包括Lutron照明系统和分区暖通空调系统等。

大楼配备24小时门卫、阅览室、健身中心、儿童游戏房、设有业主专属酒柜的温控酒房、私人储藏室（无需单独购买）和自行车库等。此外，大楼的下层直通位于东85街的车库，但每月收费不包含停车位管理费。

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周边

该开发项目地处公园大道和麦迪逊大道之间，并且毗邻中央公园、大都会艺术博物馆和全市最好的几所私立学校。

Baum说："目前售出的几套公寓均被生活在这个社区且家里有学龄儿童的居民买走。"

她补充道，"虽然这幢住宅楼规模不大，但居住环境温馨，而且地理位置优越。"

Baum称，无论是大楼本身，还是这套顶楼公寓的规模都与该社区的其他建筑保持一致。

她说："相比之下，那些直插天际的摩天大楼可能使住户产生与外界失联的孤独感，而且由于高层建筑面临强风威胁，户外空间往往令人望而生畏。"

经纪人：Sharon Baum, The Corcoran Group

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