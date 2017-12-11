根据房产记录，现年32岁的篮球明星勒布朗·詹姆斯在洛杉矶布伦特伍德社区(Brentwood)买下一处价值两千多万美元的超级豪宅。

记录显示，一家与詹姆斯有关的公司以2300万美元在洛杉矶西部高档社区买下一处近1万6000平方呎的豪华大宅。该物业于上月达成交易，距离其2015年通过同一公司购买的另一处豪宅仅两英里。两年前购入的物业面积稍小，成交价近2100万美元。

这处纯白的三层砖砌住宅于今年竣工，由房地产开发商Cutting Edge倾力打造，6月以3000万美元挂牌出售。

该物业坐落于North Tigertail路，内设八间卧室、九间浴室和一间盥洗室，外加众多豪华设施。几个月以前，摇滚歌手艾拉妮丝·莫莉塞特也住在这条街上。

蜿蜒的私家车道直通正门。穿过门厅，依次进入大客厅和镶有大理石的厨房。实际上，全屋各个角落均采用了大理石板进行装饰，如现代风格的落地壁炉和吧台等。

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根据房地产代理公司和联合开发商Santiago Arana提供的挂牌信息，下层包含一系列娱乐空间，包括酒窖、雪茄房、配备玛瑙石台面的酒吧、台球室、家庭影院和客用套房。Arana和The Agency谢绝对这笔交易发表评论。

其他配套设施包括附带水疗区的室内外健身房、蒸汽房、桑拿房和按摩室，以及用于展示豪车的长廊。

绰号"小皇帝"的詹姆斯现效力于克利夫兰骑士队，司职前锋。近年来，这位篮球明星以演员和制片人的身份活跃于洛杉矶。据最近报道，他确认参演《空中大灌篮》(Space Jam)的续集。这部1990年代上映的真人动画电影由NBA传奇巨星迈克尔·乔丹主演。

詹姆斯的基金会没有立即回应置评请求。

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