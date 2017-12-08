问：加拿大物业税率最高和最低的地方分别是哪里？

答：温哥华律师事务所Lawson Lundell合伙人James D. Fraser称，加拿大物业税率最高和最低的地方分别是新不伦瑞克省的大蒙克顿地区(Greater Moncton)和不列颠哥伦比亚省的温哥华。

但Fraser表示，这并不一定意味着两个地区征收的税额也是最高或最低的。他援引了温哥华地产咨询公司Altus Group和Burgess Cawley Sullivan & Associates的税务专家所做的研究，其基于Altus、加拿大地产商会、REALPac投资地产协会和多家网站提供的信息。

多伦多律师事务所Morris Kepes Winters合伙人Michael S. Cirone称，物业税率由地方政府每年调整一次，"但全国各地具有明显差异。"他负责加拿大/美国跨境税收和遗产规划业务。

Fraser称，物业税等于住宅物业税率乘以物业估值。

他解释道，"各个城市的税率可能包含不同的条目，因此城市之间的税率并不能直接比较。"

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Fraser称，假设税率具有可比性，2017年大蒙克顿地区的住宅物业税率为全国最高，即每1000美元估值对应16.49美元的税额。

相比之下，温哥华的物业税率最低，每1000美元估值仅对应2.55美元的税额。

他解释道，由于一栋普通的双层独户住宅的估值因地而异，最高和最低税率并不一定对应最高和最低的税额。举例来说，温哥华是物业税率最低的城市之一，但高达180万美元的房屋均价使其实际税额位居全国前列。

据Fraser介绍，2017年加拿大平均税额最高和最低的城市分别是多伦多和卡尔加里，相应的税额为6289加元（折合4946美元）和3423加元（折合2690美元）。

作为一位加拿大籍美国税务律师，Cirone指出，单凭物业税率无法衡量税额的多少，因为物业价值"才是决定应付物业税额最关键的因素。"这就是为什么温哥华和维多利亚的税率均处于较低水平，"但温哥华的业主需要缴纳几乎两倍的税款，因为当地的房价要高得多。"

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