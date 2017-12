位置:美国蒙大拿州汉密尔顿(Hamilton)

标价:2750万美元

这座西部庄园坐落于占地2600英亩的汉密尔顿高档农场俱乐部Stock Farm Club,毗邻由汤姆·法齐奥(Tom Fazio)操刀设计的锦标赛高尔夫球场和2万7000平方呎的休闲会所等基础设施。

2750万美元的标价使这座占地17英亩的农场庄园成为蒙大拿州最贵的在售物业之一。

房地产代理公司Engel & Völkers Western Frontier卖方经纪人Dawn Maddux说:"主屋规模宏大,而且建造工艺精湛,内设四间厨房和23间浴室,居住空间超过2万5000平方呎。"

屋内拥有许多特色设计,包括手工锻造吊灯、拱形天花板、外露横梁、精美木制品、定制彩色玻璃窗、多个燃气和燃木壁炉,以及与众不同的大理石、花岗岩和其它石材装饰。

该物业位于气候相对温和的蒙大拿州西南部,地处风景如画的比特鲁特谷(Bitterroot Valley)中心地带。

Maddux说:"四周尽是连绵起伏的山峦美景,而且没有与之为邻的其他物业。但您可以驾驶高尔夫球车到处观光,或者前往会所请专业厨师为您烹饪一桌丰盛的晚餐。"

她说:"这里非常私密,邻居们也相当神秘,其中不乏超级富豪。"

更多资讯: 从五星级度假村借得灵感的东汉普顿林中木屋

穿过定制的彩色玻璃大门,依次进入正式门厅,以及奢华舒适的大客厅,后者拥有独一无二的Frontier Ironworks吊灯、河石砌成的落地壁炉和繁复的拱形天花板。

旁边的正式餐厅与青石铺成的环绕式露台连通,为业主提供室内外相融合的娱乐空间,并能饱览周遭的景观庭院和壮阔山景。

商业级厨房配备两个大型中岛、先进厨具、三个水槽、三台洗碗机和仿砧板台面等。

主卧套房设在主层且私密性良好。超大卧室拥有壁炉、飘窗和软装墙面,以及设施齐全的男女独立浴室。

主层还包含一间配备内置落地书架的图书室。另有一个小房间/起居室通向可供户外用餐的安静门廊。经由小房间的旋转楼梯,可以前往设有内置壁橱和小吧台的私人办公区/娱乐室。

二层和三层分布着多间客用套房,其中几间还附带全套厨房。

房屋

这座农场庄园建于2000年,主屋包含10间卧室、13间浴室和七间盥洗室,建筑面积约为2万5000平方呎。马厩内设四个畜栏,上层则是一套两卧三浴公寓。

更多资讯: 附带罕见私家花园的伦敦维多利亚式联排别墅

设施

下层分布着酒窖,以及设有酒吧和独立台球室的超大游戏房。这层的泳池区配备双泳道直游区、毗连的热水池、附带浴室的男女更衣室、蒸汽房和化妆间。

业主可以在超大放映室观看影片或电视,或者到配备目标追踪系统的地下双靶位射击场练习射击技术。射击场只是众多特色设施之一。此外,地下室还包含健身房、维修间和安全房。

宽敞的六车位车库拥有三组双扇门、地暖设施、内置工作台、壁橱、洗涤槽和浴室,并通过一条带顶过道与主屋连通。

其他配套设施包括四畜栏马厩、环形车道、开阔景观庭院、野生鱼类出没的溪流和池塘、最多可搭载10人的商业电梯和为全屋供电的发电机等。

周边

Maddux称,这座庄园距离汉密尔顿市中心仅10分钟车程,附近还建有一座私人机场。

她补充道,该物业毗邻Stock Farm Club的会所,"步行或乘坐高尔夫球车片刻即可到达。"

2017年,俱乐部新增了总计1万平方呎的先进体育设施和奥运会标准泳池及池畔用餐区。

经纪人:Dawn Maddux, Engel & Völkers Western Frontier

查看房源详情

Write to Listing of the Day

关注环域居:

联系我们: info@mansionglobal.com