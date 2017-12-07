房地产门户网站StreetEasy的数据显示，豪华公寓楼150 Wooster的顶层单元以3500万美元成交，有望当选今年苏荷区售出的最贵物业。

根据房地产代理公司Core经纪人Emily Beare提供的挂牌信息，这套顶层公寓于本周二签订销售合同，但此前并未公开挂牌。全屋内设四间卧室、五间浴室和一间盥洗室，建筑面积近6770平方呎，并附带一个私人露台。

Beare将150 Wooster誉为"目前纽约豪宅市场中最成功的楼盘"。

该项目坐落于苏荷铸铁古迹区(Cast-Iron Historic District)，由房地产开发商KUB Capital倾力打造，包含六套大户型公寓，起价为1295万美元。Beare说："这栋大楼是KUB呕心沥血的扛鼎之作，当然结果也是不言而喻的。"挂牌记录显示，销售于今年10月启动，已有四个单元签订合同。

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目前，楼身和顶层公寓仍在建造之中，预计于明年年初竣工。Beare称，最后一套公寓将在不久之后上市。

如今，苏荷区最贵的在售物业是摇滚巨星邦乔维(Jon Bon Jovi)位于美世街(Mercer Street)的旧居，标价3400万美元。

今年以来，该地区成交价最高的住宅物业是豪宅项目10 Sullivan St.的顶层公寓，1月以2540万美元售出。根据StreetEasy的数据，2017年至今苏荷区尚未达成任何一笔3000万美元以上的房屋交易。

对于今冬上市的曼哈顿下城新楼盘而言，3500万美元似乎是一个神奇的数字。在附近的诺利塔区的152 Elizabeth St.顶楼公寓也于上个月以该价格成交。

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