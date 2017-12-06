位置 ：美国纽约州东汉普顿

标价：490万美元

当人们想到汉普顿的度假物业时，脑海里经常浮现出木瓦屋顶的海滨别墅，而非富有阿迪朗达克(Adirondack)特色的山林小屋。然而，这处位于萨格港(SagHarbor)和东汉普顿(East Hampton Village)林中住宅却让人眼前一亮。

现业主Judith Hope称，建造山林小屋的想法最初来自她已故的丈夫，他主要考虑到宅基地周围树木繁茂。受阿迪朗达克山五星级度假村"The Point"为他们带来的快乐体验启发，夫妇俩决定将他们的林中住宅打造成专属的度假小屋。

进入屋内，这种美好的憧憬一目了然。苏富比国际地产(Sotheby’s International Realty)卖方经纪人Cindy Shea说："走进门厅，您会感觉自己来到了一间提供食宿的温馨旅店。"挑高的折线形天花板、粗壮的木质支撑梁、精致的金属吊灯、多个气派的石砌壁炉、特色十足的装饰鹿角以及奢华的实木地板和壁板均为这栋林中木屋增姿添彩。

更多资讯: 附带罕见私家花园的伦敦维多利亚式联排别墅

墙上的巨幅绘画由著名壁画家Kevin M. Paulsen创作，不仅描绘了该地区的历史，而且在阿迪朗达克式木屋中融入了独特的汉普顿元素。

Hope说："人们很喜欢这栋房屋。只要走进这里，所有的烦恼便一扫而空。"

Shea补充道，"该物业着实令人惊叹，单凭照片无法体会这一点。"

房屋

这栋林中木屋占地5.6英亩，内设六间卧室、六间浴室和两间盥洗室，建筑面积为7200平方呎。

更多资讯: 附带私家泳池的迈阿密复式顶楼公寓

设施

该物业仿照一座五星级度假村而建，因此拥有齐全的配套设施，包括超大的三车位车库、设有吧台的家庭房、配备不锈钢器具和用餐角的厨房，以及装有可伸缩防护罩的恒温游泳池等，为业主和宾客提供奢华的享受。

名人效应

几十年来，Hope一直是纽约政坛举足轻重的人物，她家也是文化名人和政界大佬争相拜访的地方。据她介绍，演员亚历克·鲍德温(AlecBaldwin)、脱口秀名人迪克·卡维特、记者罗伯特·卡洛、桂冠诗人比利·柯林斯(Billy Collins)和大批政治家都曾到她家里做客。Hope称，该物业有许多"拥趸"。她回忆道，"迪克·卡维特曾称赞其为汉普顿最棒的住宅。"

经纪人：Cindy Shea, Sotheby’s International Realty

查看房源详情

关注环域居: