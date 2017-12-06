据加拿大区域房地产商业集团的最新数据显示，加拿大最大的两个房地产市场——多伦多和温哥华——双双迎来房价加速上涨。

大多伦多房产局本周二发布的一份月报显示，今年11月，大多伦多地区的基准房价同比上涨8.4%至74万4700加元（折合约58万6757美元）。基准房价将一些被平均价格和中间价格排除在外的因素纳入考虑范围，如地块面积、房龄和房间数量等。

据大温哥华地产局，上月该地区的基准房价较去年同期飙升14%至104万6900加元（折合约82万4863美元）。

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大温哥华地区购房需求保持稳定

根据大温哥华房产局本周一发布的一份月报，11月大温哥华地区的住宅成交量为2795笔，较2016年同期激增26.2%，而且比当月的10年销售均值高出17%。

地产局主席吉尔·奥迪尔(Jill Oudil)在报告中称，"我们发现，目前的市场需求稳定。购房活动超越这一地区的长期均线，尤其是在联排别墅和共管公寓市场。"

2017年11月，大温哥华地区的公寓销量为1508笔，与去年同期的1200笔相比猛增25.7%。公寓的基准价格为64万8200加元（折合51万723美元），同比上涨23.9%。

与此同时，独户住宅的销量为841笔，较去年同期激增31.8%。该类物业的基准价格达到161万加元（折合127万美元），与2016年11月相比上涨6.1%。

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多伦多楼市表现跑赢季节性趋势

11月，大多伦多地区的房屋销量为7274笔，与2016年同期相比下降13.3%。其中，超过40%的销售额来自多伦多市。

尽管如此，上月的房屋销量环比增长4%，跑赢以往的季节性市场趋势。

大多伦多房产局主席蒂姆·里亚诺斯(Tim Syrianos)在报告中称，"我们发现，今年秋季大多伦多地区的购房需求有所上升，超出一般这一季节的市场趋势。"

销量环比增长在很大程度上是因为政府的住房政策。

里亚诺斯写道，"类似于大温哥华地区，安大略省公平住房计划和针对外国买家的附加税所带来的影响可能开始减弱。"

他补充道，"除此以外，修订后的《住宅房屋贷款指引》(residential mortgage lending guidelines)将于明年1月正式生效，这一史上最严的贷款新政或许促使一些家庭加快他们的置业决策。"

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