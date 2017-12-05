就职于公关公司Edelman的Eleanor Chambre最近接受电话采访时称，欧洲大陆首个"垂直城市"概念项目及第一高楼伦敦碎片大厦(The Shard)已经"全部入驻"。该公司代理大楼的租售工作。

她指的是，经过五年的时间，楼内所有的办公空间终于悉数出租。这幢72层的多功能摩天大楼由建筑大师伦佐·皮亚诺(Renzo Piano)操刀设计，集零售、商业、办公和住宅于一体。考虑到总计27英亩的建筑面积，入住率可谓是重要的里程碑。然而，一个奇怪的现象也随之进入公众视野，为什么 53层到65层的10套超豪华公寓仍无人问津？当被问到空置公寓的问题，Edelman谢绝发表任何评论。

根据原有的宣传手册（据报道，已经无法获取），这些居高临下的高档住宅享有一流的配套设施和无与伦比的视野，"天气晴朗时，住户可以从市中心的家中远眺壮阔的海面和皇家赛马场的大看台。"

此外，业主还可以乘坐专用电梯直接回家，或者致电楼内的五星级半岛酒店(Peninsula Hotel)预订服务。

甚至连碎片大厦的前发言人Baron Phillips也曾对10套公寓的销售信心十足。他表示，这些标价6500万美元的单元很快就能找到买主，只需不到"20通电话"即可。（这些公寓从未挂牌出售。）事实上，零售、办公和商用空间的租赁是建立在人们对该项目所在地——泰晤士河南岸的伦敦桥地区(London Bridge)大为改观的基础上，因此除住宅以外的其他空间全部入驻也算是一项了不起的成就。

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然而，关于公寓空置原因的疑问仍然存在。虽然各种理论相继出现，但均未给予明确的答复。

大学生期刊《The Tab》记者 Joshi Herrmann曾在2016年询问过这一问题，并被告知这些公寓空置的原因是它们尚未挂牌上市，"公寓没有对外出售或出租。"

这确实极有可能，因为大楼由卡塔尔国和原开发商Sellar Property Group共同所有。

在伦敦和其他高端住宅市场，外国投资者"捂盘惜售"并等待市场回暖的例子也屡见不鲜，如海德公园一号(One Hyde Park)和The Tower。（关于置评请求，开发商指示我们联系其公关公司Edelman，但后者谢绝回答关于空置公寓的问题。）

伦敦建筑师及前城市规划师Alex Reitman在接受采访时曾推测，开发商也许的确在等待全球市场环境发生变化。她解释道，"在豪宅市场，您经常会看到买家为寻求资金安全购买高端物业，但不实际居住。实际上，政府一直试图通过上调房屋空置税来遏制这种现象。然而，假如您买得起价值6500万美元的公寓，您根本不会在乎税费，不是吗？"（注意：碎片大厦的公寓在新税法实施前已经竣工，所以可能不适用于买家。）

今年夏天，媒体对碎片大厦公寓空置的原因进行大肆报道，并指出社区才是症结所在。7月，豪宅买方经纪人Henry Pryor接受《每日邮报》的采访时说："富人不愿意斥巨资搬到泰晤士河南岸生活，甚至连海德公园以南都不在他们的考虑范围。因此，几乎没有富人选择在南岸居住。"

Reitman对此表示同意。在过去，社区确实是原因之一，而且项目的营销和开盘时间也存在问题。她说："我清楚他们一直苦于商用/办公空间难以出租，这或许是因为，当时该地区尚未发展成一个成熟的高档办公地点。"

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如今，该社区不再充满未知因素。Reitman说："在我看来，这个地段非常出色，而且极具市场潜力，特别是与其他同一价位的在售或在建楼盘相比。"她进一步解释道，"当然，前提是您更加青睐新加坡式的现代摩天大楼，而非汉普斯特德或切尔西的英伦经典豪宅。"

然而，相比于未知性，另一个原因更能解释为什么社区拖累了碎片大厦的公寓销售。实际上，该地区已经名声大噪，更准确地说是"声名狼藉"。

今年6月，伦敦桥及碎片大厦下方的地铁站遭遇恐怖袭击。据统计，该车站每年可运送5400万名乘客。如此一来，本就对人身安全忧心忡忡的高净值个人会想要住在伦敦第四繁忙地铁站的上方40层吗？Reitman解释道，"有太多的理由使其成为攻击的目标。"

最后，Reitman指出，近期国际社会与卡塔尔（大楼的所有者）的冲突加剧，这意味着购买公寓可能被视为一种政治挑衅行为。随着沙特阿拉伯、埃及、巴林和阿联酋与卡塔尔断交，伦敦旅游业受到影响，因为这个海湾国家是哈罗德百货公司和碎片大厦等许多地产的实际控股人。她说："如果你不能向富裕的沙特买家推销公寓，那么潜在市场将存在很大的缺口。"

既然大楼的其他空间已经入驻，公寓的销售压力或许并不显著，因为开发商已获得稳定的租金收入，这表示取得了阶段性成功。

在碎片大厦原开发商欧文•塞勒(Irvine Sellar)去世后，其子詹姆斯•塞勒(James Sellar)接管了家族房地产开发公司Sellar Property Group。他在宣布大楼的办公空间全部入驻时说："与卡塔尔国一道，我们已经实现了既定目标：打造一幢富有朝气和活力的多功能建筑，使其成为这一南岸地区未来投资的催化剂和推动力。"

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