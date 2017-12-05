位置：英国伦敦Brook Green

标价：365万英镑（折合483万美元）

在备受欢迎的布鲁克格林(Brook Green)地区，这样一栋空间充裕、宽度可观的维多利亚式红砖别墅难得一遇，而且还附带一个开阔的围墙花园。

该社区距离肯辛顿和切尔西的边缘地带仅100米，因久负盛名的学区以及毗邻荷兰公园和诺丁山的优越区位而广受购房家庭的青睐。

房地产代理公司Finlay Brewer负责人Paul Cosgrove说："该物业的平面布局在当地十分少见。"

他说："房屋的宽度是一个巨大的优势，因为该地区的大部分住宅相对狭窄，这意味着即使是同样的面积，也会令人感觉空间大幅缩水。相比之下，这栋联排别墅包括底层和顶层在内的所有楼层均拥有充足的净高和采光。"

在1800年代、该物业建造之初，主层的双客厅被划分为用于特殊场合和款待宾客的前客厅，以及兼作餐厅的后客厅。其中，前者主要是女士的"领地"，后者则是男士的"天下"。

如今，整个楼层被合并成一间长达30呎的超大会客室。

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屋内采用挑高屋顶和飞檐，许多时代特征得以完整保留。双客厅拥有两个原始壁炉和飘窗，并能欣赏门前的街景和后花园的景观。

按照传统布局，厨房（包含洗涤室）被设在底层，外加员工宿舍。目前，这一楼层作为开放式厨房和餐厅，并直通花园。

另有几组彩色玻璃窗，格外引人注目。在维多利亚时代，马赛克彩色玻璃非常流行，奥古斯塔斯·普金(Augustus Pugin)在设计附近的威斯敏斯特大教堂(Westminster Abbey)时也运用了这一元素。

附带朱丽叶式阳台的主卧和大浴室占据二层。三层和四层分布着其余六间卧室和两间浴室。

现业主在印度运营一家教育慈善机构。他们在这里生活多年，并将孩子抚养长大。

房屋

这栋五层联排别墅内设七间卧室和三间浴室，建筑面积为3141平方呎。

设施

Cosgrove称，他预计该物业可能吸引那些有孩子的家庭。他们可以利用卧室充足的特点，从而将其中几个房间改造成游戏房、更衣室，乃至健身房。

如此整洁的西南向围墙花园并不多见。此外，附带早餐角和用餐区的大厨房非常适合招待宾客。

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周边

这栋联排别墅所在的街道艾迪生花园(Addison Gardens)属于原荷兰庄园(Holland Estate)的一部分。这座始建于1700年代、占地200英亩的大庄园包含主建筑荷兰屋(Holland House)，最初为16世纪末的政府高官Walter Cope爵士建造。

绿意盎然的布鲁克格林充满一种乡村气息，出门便是独立商店、美食酒吧和农贸市场。该地区尤其受到法国买家的欢迎，他们想要住在位于社区边缘的雅克·普莱维尔预备学校(Jacques Prevert )附近。

周边的地铁站包括汉默史密斯大道站(Hammersmith Broadway)、牧羊人布什市场站(Shepherd’s Bush)和肯辛顿奥林匹亚站(Kensington Olympia)

Cosgrove称，受英国印花税上调的影响，该地区的房地产市场持续放缓。如果未能满足买家的所有条件，那么100万英镑以上的高端物业很难脱手。尽管如此，他说："如果房屋的基本状况良好，地理位置优越，平面布局理想，而且自然采光充足，还是能卖上高价。"

据他介绍，他最近售出了一栋类似但面积较小的房屋，同样来自该社区，成交价为365万英镑。

经纪人：Paul Cosgrove, Finlay Brewer

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