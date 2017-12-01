每日豪宅

位置：美国加利福尼亚州洛杉矶

标价：928万8000美元

这处建于上世纪中叶的现代住宅被称作"Brander House"，由华裔建筑师Eugene Kinn Choy操刀设计。洛杉矶唐人街的国泰银行大楼便出自他手。

后来，著名的建筑摄影师朱利乌斯·舒尔曼(Julius Shulman)为该物业拍摄了一组经典照片，并刊载在《洛杉矶时报家居杂志》(The Los Angeles Times Home Magazine)。

房地产代理公司Hilton & Hyland Beverly Hills地产部主管兼联合经纪人Donovan Healey说："对于欣赏上世纪中叶的建筑杰作的买家而言，这是一次难能可贵的机会。"

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Healey说："该物业诞生于一个辉煌的年代，虽然地处好莱坞山的中心地带，但享有足以与棕榈泉相媲美的优美环境。"

他补充道，"买家对这类标志性的洛杉矶物业的需求持续增长。"

这处豪宅占据一块1.25英亩的平整土地，可以将城市风光尽收眼底。

Healey说："从山顶远眺，洛杉矶市中心的景色一览无余，而且永远不会被遮挡。"

这处封闭式管理的山顶豪宅坐落于一个隐秘的飞地，保留了许多与众不同的世纪中叶建筑元素，其中最引人注目的莫过于客厅的超大壁炉。壁炉由砂岩和石灰华砌成，几乎占据了整面墙壁。

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其他特色设计包括落地大窗、实木地板、室内梁柱、餐厅的内置悬空自助餐桌和通向游泳池的玻璃拉门等。

Healey说："厨房拥有上世纪中叶打造的原始橱柜、经典防溅墙、大理石台面和气派中岛。总之，这是一个空间充足的专业级厨房。"

房屋

该物业内设四间卧室和四间浴室，建筑面积为4500平方呎。

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设施

配套设施包括装有照明设备的网球场、大游泳池、独立工作室和四车位车库等。屋内另有一间小型桑拿房。

周边

Healey说："这处豪宅位于好莱坞山的优质地段前哨庄园(Outpost Estates)，这个令人艳羡的高档社区居住着众多知名人士。"

此外，周边的润宁峡谷(Runyon Canyon)步道为徒步爱好者和养狗人士提供了一个理想场所。

经纪人：Donovan Healey, Hilton & Hyland; Marcie Hartley, Christie’s International Real Estate

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