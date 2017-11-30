位置：美国迈阿密比斯坎海滩(Biscayne Beach)

标价：945万美元

对于任何一处迈阿密住宅而言，海景绝对是第一位的。当然，宽敞舒适且通风良好的居住空间也至关重要。这套位于比斯坎海滩的全新顶楼公寓二者兼具，并且配备许多便利设施。

房地产代理公司Cervera Real Estate驻迈阿密豪宅销售团队The Elmir Group的经纪人Karen Elmir说："在整个新兴社区东埃奇沃特(East Edgewater)，该物业是唯一一套同时拥有私家泳池、屋顶平台和夏季厨房的复式顶楼公寓。"

据Elmir介绍，仅屋顶平台就有2100多平方呎。

她说："从平台可以俯瞰比斯坎湾、迈阿密海滩、迈阿密港和迷人的城市风光。"

下层还设有多个露台，遍布全屋的落地大窗保证每个房间享有动人的美景。

根据挂牌信息，这套复式公寓位于大楼的东北角，高速电梯可直达下层的入口门厅。屋内采用14呎挑高天花板，以及融合生活区和用餐区的开放式平面布局。

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意大利品牌的现代厨房拥有开放式布局和早餐角，并配备诗奈德(Snaidero)橱柜、美诺(Miele)厨具、石砌台面、酒柜和冷酒器等。

主层分布着三间卧室，包括主卧套房。上层设有次卧、书房和客厅，后者附带一个与屋顶平台连通的露台。

房屋

这套复式顶楼公寓包含四间卧室、七间浴室和一间盥洗室，室内面积为7900平方呎。

设施

主卧套房可饱览比斯坎湾的风光。浴室配备桑拿房、杜拉维特(Duravit)陶瓷手盆、Cabano五金件和男女分区壁橱等。

上层的屋顶平台建有私家泳池和户外厨房，业主可随时随地享用饮料和零食。Elmir称，大楼配备游泳池和公用设施区，包括健身中心、篮球场和私家网球场等。

此外，私家海滩俱乐部还为住户提供贴心的海滨服务，以及全天候的礼宾和门卫服务。楼内还计划开设一间餐厅。

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设计

玻璃外墙的豪华公寓楼Biscayne Beach Residences共有391个单元，已于今年早些时候竣工。室内空间和大堂由真人秀《粉雄救兵》(Queer Eye for the Straight Guy)主持人、知名设计师汤姆·费力斯埃(Thom Filicia)倾力打造。这套顶楼公寓也出自他手。该物业可拎包入住，因此业主在搬入新家的当晚即可举办庆祝派对。

周边

Elmir称，东埃奇沃特距离遍布高级商店和餐厅的设计区(Design District)仅几个街区。这里还毗邻迈阿密中城，步行五分钟即可前往迈阿密海滩。

她补充道，这个新兴社区涌现出大批高档住宅项目，如Biscayne Beach Residences，吸引越来越多的买家和公司在此安家落户。

经纪人：Karen Elmir, Cervera Real Estate

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