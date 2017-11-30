根据新闻集团旗下房地产网站realtor.com本周三发布的一份报告，2018年，随着住房短缺的局面得到改善，美国的房价增速预计放缓。

明年，全国房价有望上涨3.2%，与2017年5.5%的预测值相比有所下降。根据该网站所做的《2018年全国房地产市场预测》(2018 National Housing Forecast)，房价增速放缓的主要原因来自豪宅市场，这一细分市场正面临供应过剩和买家群体有限等不利因素。

realtor.com经济研究部主管哈维尔·维瓦斯(Javier Vivas)在一份声明中说："明年春季的购房潮之后，高端住宅的库存将开始增加。我们预计，稳定的库存水平将为买家带来更多的选择，进而推动2019年及以后的销售增长。"

该报告没有单独列出有关豪宅价格和销售的预测结果。

更多资讯: 购香港天寰四卧公寓 获赠免费特斯拉

就整体市场而言，2018年成屋销售预计上升2.5%，而新屋销售的年增长率或将达到7%。

据realtor.com，鉴于当前库存的下降速度不断减小，明年初秋前，住房存量有望自2015年以来首次实现同比正增长。

维瓦斯在报告中写道，"明年将成为住房短缺问题的一个重要转折点。"

2018年，美国楼市的"未知因子"在于税改法案带来的影响。根据报告，尽管政府税收改革的实质影响取决于具体细节，但参众两院提出的法案均包含有可能减少业主税收优惠的条款。

关注环域居: