根据本周二发布的巴克莱银行邮区物业指数(Barclays Postcode Property Index)，过去一年，伯明翰、爱丁堡和格拉斯哥等城市的个别邮区在房价涨幅排行榜上名列前茅，远超首都伦敦。

该指数追踪了英国20个城市的最发达的邮区。指数显示，个别邮区的房价表现与英国房地产市场的总体走势截然相反。2017年9月，英国全国房价较去年同期仅微涨0.4%。

伯明翰的B16邮区（包含伯明翰市中心附近的城区莱迪伍德）位列涨幅第一，2017年7月房屋均价为17万1498英镑（折合22万6791美元），与去年同期的14万7121英镑（折合19万4582美元）相比飙升17%。与此同时，全市的房屋均价同比增长5%。

苏格兰首府爱丁堡的EH2邮区地处市中心以东，拥有苏格兰议会大楼(Scottish Parliament Building)，以及伊丽莎白女王在苏格兰的官邸荷里路德宫(Palace of Holyroodhouse)。指数显示，该区域的房价升至37万2592英镑（折合49万2721美元），较去年同期的32万5595英镑（折合43万571美元）上涨14%。

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今年7月，格拉斯哥的G3邮区也迎来了14%的同比涨幅，房屋均价从去年同期的16万1454美元（折合21万3539美元）涨至18万3298英镑（折合24万2665美元）。G3包含菲尼斯顿(Finnieston)，其在去年被《泰晤士报》(The Times of London)评为英国最时尚的地区之一。

在伦敦，房价增长最快的邮区是E5。这个东部区域包含克拉普顿(Clapton)，房屋均价同比上涨5%至54万1800英镑（折合71万6484美元），而全市的房屋均价仅增长2%。

就业增长和可负担性提高被视为购房需求激增的两大主因，进而推动区域城市的房价快速上涨。

巴克莱银行抵押贷款部负责人克雷格·考尔德(Craig Calder)在报告中说："我们惊讶地发现，个别邮区的房价正以较快的速度上涨，尤其是当它们的表现远超全市平均增长率的时候。这反映出，当前的房地产市场，不只是全国范围，甚至在每个城市，都在不断变化。"

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