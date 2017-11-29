位置：美国纽约曼哈顿西村(West Village)



标价：1099万5000美元

这栋红砖砌成的西村联排别墅如同一块"空白的画布"，非常适合翻修改造。现业主于17年前买下该物业，目前作为一栋多功能建筑使用，内设一家高档美容院和两套全层公寓。

如果买家不喜欢现有的平面布局，可以轻易将其改回建造之初的独户住宅。当然，选择远不止如此，除了挂牌出售以外，部分空间正对外出租。仅美容院就能带来每月3万美元的租金收入，整栋房屋的月租有望达到4万5000美元。

根据挂牌信息，无论买家如何改造这栋联排别墅，都能得到一个满意的结果，因为他们"仿佛在一块巨幅的空白画布上进行创作，"且每个楼层均采光充足。

就一栋20呎宽、40呎长的纽约联排别墅而言，这一物业的内部空间十分可观。房地产代理公司Compass经纪人Eileen Robert说："屋内给人感觉非常宽敞。"此外，明亮通透的结构和开放式布局进一步烘托了空间感。

尽管经过彻底的现代化改造，但该物业仍保留了许多18世纪的建筑特征，包括壁炉、挑高屋顶、装饰石膏线和实木地板等。

房屋

这栋四层联排别墅包含三间卧室、三间浴室和一间盥洗室，室内面积约为3600平方呎，并附带一处20呎宽、40呎长（800平方呎）的庭院。

设施

该物业与相邻的联排别墅共用一部电梯，电梯门可向任意一侧打开。两栋房屋原为一户业主所有。

此外，这栋联排别墅还拥有私家后院、多个可用壁炉、可视对讲机和洗衣/烘干机。

亮点

这栋联排别墅于1839年为William T. Whittemore设计建造。William是19世纪格林尼治村一带著名的开发商，并拥有一座地铁站。他的父亲Samuel Whittemore是一位身家丰厚的纺织机械制造商。据Roberts，Whittemore一家是西村首个支持废奴主义的家庭。

经纪人：Eileen Roberts, Compass

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