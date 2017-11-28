香港新楼盘天寰(Victoria Skye)为前五位购入四卧公寓的业主准备了特殊的礼物——一辆免费的特斯拉。



房地产开发商建灏地产(K&K Property)上周四在新闻发布会上宣布，前五位购入四卧公寓的业主将获得一张价值62万900港元（折合7万9590美元）的特斯拉代购券，这相当于一辆特斯拉Model S的最低报价。该豪宅项目坐落于香港旧机场的所在地启德，其中四卧单元的起价为3800万港元（折合487万美元）。

当然，买家也可以选择抵扣50万港元（折合6万4092美元）的房款。

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该楼盘投资步经理郑智荣（Tong Cheung）在新闻发布会上说：“这项促销手段旨在鼓励准业主使用节能环保的电动汽车，而且全部143个停车位均配备充电装置。”

他没有进一步回应置评请求。

根据建灏地产的官方网站，天寰共有44套四卧公寓，室内面积约为1270平方呎。这些单元将通过招标出售，起价预计在3800万港元左右。

据报道，截至目前，该楼盘已售出715个（99%）单元，销售总额达75亿港元（折合9亿6100万美元）。

随着香港和中国大陆的亿万富豪激增，当地的超级豪宅“一屋难求”，而这个城邦也迅速发展成亚洲乃至全球最贵的住宅市场。

根据一项调查，2016年，香港已连续七年蝉联“房价最难负担城市”，房价中值是家庭年收入中值的18.1倍。

本周早些时候，一位匿名买家豪掷11.6亿港元（折合1亿4850万美元）在香港高档社区聂歌信山道(Mount Nicholson)的一幢豪华公寓塔楼买下两个相邻的单元，刷新亚洲每平方呎单价的最高纪录。

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尽管高端市场需求强劲，但房地产开发商仍使出浑身解数招揽富豪买家。

美联物业(Midland Realty)住宅市场部负责人布少明（Sammy Po）在接受《南华早报》(South China Morning Post)的采访时说：“在香港拥有一辆特斯拉很酷，这将吸引买家的眼球。”

由于香港近期调整了免税政策，导致汽车价格大幅攀升，此举可能尤其吸引电动汽车爱好者。

香港政府于今年初宣布，针对电动汽车的首次登记税（First Registration Tax）全免优惠将于3月31日结束。这项免税政策已经实施了20多年，最高可减免9万7500港元（折合1万2498美元）的税款。

免税优惠取消后，特斯拉等电动汽车的售价暴涨50%到80%。举例来说，如果享受免税优惠，一辆特斯拉Model S的购车款为80万港元（折合10万2550美元），但现在要卖到150万港元（折合19万2279美元）。

与此同时，美国的豪宅开发商也预测，电动汽车将很快进入千家万户。全美各地的高档住宅楼正将充电站纳入配套设施，包括迈阿密海滩的新开发项目3900 Alton。