位置：英国北威尔士兰贝德(Llanbedr)

标价：200万英镑（折合260万美元）

这座占地超过30英亩的威尔士乡村庄园名为"Aber Artro Hall“，四周被优美的田园风光所环绕，包含静谧的花园、翠绿的牧场和茂密的森林。该物业始建于1910年，采用工艺美术风格，目前已被列入二级保护建筑。屋内拥有引人注目的实木地板、镶板和横梁，并搭配由艺术大师威廉·莫里斯(William Morris)设计的精美花窗玻璃、壁纸和其他装饰品。

房地产代理公司Savills Chester卖方经纪人Harriet Button说："这座庄园特色十足。"许多大房间的装潢看似迥异，但又相互辉映。餐厅镶有奥地利橡木壁板，其中一间卧室拥有彩砖砌成的壁炉，另一间卧室以哥德复兴风格为主，而这些只是众多独到之处的一小部分。

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Button说："该物业拥有充足的居住空间，非常适合邀请亲朋好友留宿。"她补充道，幸运的是，这处百年之久的豪华古宅"完整保留了大部分历史痕迹。”

此外，这座经典庄园还拥有翠绿的精修草坪和几个各具特色的景观花园，如日式花园、玫瑰园和建有喷泉的意式庭院花园等。

房屋

该物业占地超过30英亩，包含七间卧室和六间浴室，建筑面积约为1万4066平方呎。另有一栋独立的茶楼可同时容纳40人。

设施

这座安宁静谧的乡村庄园配备了马厩、三车位车库、游戏房、台球室、网球馆和其他几栋附属建筑。

周边

虽然周围的林地提供了私密的生活环境，但Button指出，该物业距离一个遍布小商铺的古朴村镇并不远。当地还拥有著名的新石器时代立石，并且毗邻海岸、莫尔法迪夫林(Morfa Dyffryn)海滩和沙丘，以及景色宜人的半岛贝壳岛(Shell Island)。

经纪人：Harriet Button, Savills Chester

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