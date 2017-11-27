位置：英国伦敦肯辛顿(Kensington)

标价：795万英镑（折合1050万美元）

这栋白墙灰瓦的独立别墅坐落于荷兰公园(Holland Park)和肯辛顿花园(Kensington Gardens)之间，地理位置优越，可谓现居伦敦的家庭的不二选择。

总部设在伦敦的房地产代理公司Russell Simpson经纪人Jake Russell说："在该地区，很难找到一栋完全独立的房屋。"大部分房屋和其他住宅至少共用一面墙体。

该物业的另一大优势是空间充足。他说："伦敦优质地段的房屋大都是‘瘦高型’，但这栋别墅的宽度十分可观。"

主层采用挑高屋顶和玻璃大窗以保证采光充足，入口门厅则通向一间超大的会客室。根据挂牌信息，房屋正面分布着一间拥有飘窗和内置书架的书房，屋后设有一间附带阳台的客厅。此外，主层还包含一间盥洗室。

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下层采用开放式平面布局，包括厨房、早餐室和休息区。厨房由英国厂商专门打造，配备定制橱柜和不锈钢厨具，并与花园连通。这层还分布着另一间盥洗室和杂物间。

主卧套房占据整个三层(second floor)。四层(third floor)分布着三间卧室，另外一间卧室位于地下室。全部五间卧室均附带套间浴室。

房屋

这栋别墅内设五间卧室、五间浴室和两间盥洗室，建筑面积约为4000平方呎。

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设施

该物业独立于相邻的房屋，因此享有良好的私密性。这栋别墅拥有五个楼层，为业主一家提供充足的室内外生活空间。挂牌信息显示，下层建有一个包含庭院的西向花园，以及一间适合在晴天放松身心的日光浴室。

其中两间卧室的浴室镶有意大利大理石。主卧套房拥有独立淋浴间、步入式衣帽间和两个露台。

根据挂牌信息，地下一层的卧室可以改造成游戏房或健身中心，或者作为佣人的独立生活区。

此外，该物业还附带一个停车位。Russell说："对于这个价位而言，实属难得。"

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周边

业主一家可以前往伦敦设计博物馆(London’s Design Museum)旁边的小公园荷兰公园或者肯辛顿公园（威廉王子及家人便住在公园西侧的肯辛顿宫）进行户外活动。

Hornton Street毗邻肯辛顿高街(Kensington High Street)和诺丁山门(Notting Hill Gate)，这两条主干道均分布着众多商店和餐厅。

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经纪人：Jake Russell, Russell Simpson

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