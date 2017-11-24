据会德丰地产(Wheelock Properties)，本周早些时候，一位匿名买家豪掷11.6亿港元（折合1亿4850万美元）在香港高档社区聂歌信山道 (Mount Nicholson)的一幢豪华公寓楼买下两个相邻的单元。该公司负责由会德丰有限公司(Wheelock & Co.)和南丰发展有限公司 (Nan Fung Development)共同开发的该楼盘的销售。

其中，面积较小的单元拥有4242平方呎的生活空间，成交价为5亿 6000万港元（折合7200万美元），相当于每平方呎13万2000港元（折合1万6898美元），刷新亚洲最高纪录。

另一个单元的面积为4579平方呎，最终以6亿500万港元（折合7700万 美元）售出，相当于每平方呎13万1000港元（折合1万6771美元）。

目前尚不清楚买家是否打算将两套公寓合并。

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公共记录显示，在此之前，该地区单价最高的住宅为恒基兆业地产 (Henderson Land Development)开发的半山豪宅天汇(39 Conduit Road)的顶楼公寓，成交价为5亿2200万港元（折合6680万美 元），约合每平方尺10万5000港元。

相比较而言，曼哈顿的最贵公寓来自亿万富豪大道(Billionaires’ Row) 的豪宅项目One57，2015年该楼盘的顶楼公寓以1亿50万美元售出，约合每平方呎9198美元。

会德丰地产项目销售副总经理Cello Chan说："聂歌信山道的项目备受 购房者的欢迎。我们取得了不俗的销售业绩，而且有多笔房屋交易打 破纪录。"

今年，聂歌信山道的两处住宅突破10亿港元（折合1亿2800万美元） 的大关。该楼盘由三期工程组成，包含19栋独户住宅和48个公寓单元 。一期项目分布着17栋独户住宅，二期和三期各包括两幢各有12个单元的公寓塔楼，二期另有两栋独户住宅。

香港仲量联行(Jones Lang LaSalle)研究部主管马安平(Denis Ma)告诉环域居，"创纪录的价格反映出对香港豪宅的强劲需求，并表明市场上超级豪宅的供应有限，目前其仅占全市住宅存量的2%。"

第一太平戴维斯香港研究部主管盛世民(Simon Smith)对此表示同意。 他说："这告诉我们，香港仍是超高净值人士青睐的工作和生活地点，但同时也体现了这类物业的稀缺价值。"

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超级豪宅市场继续走强

随着香港和中国大陆的亿万富豪激增，当地的超级豪宅"一屋难求"，而这个城邦也迅速发展成亚洲乃至全球最贵的住宅市场。

根据瑞银财富管理公司和普华永道会计师事务所联合发布的全球财富报告，2016年，亚洲几乎每隔一天就新增一位亿万富豪，其中主要分布在中国和印度。今年10月发布的《胡润中国富豪榜》显示，647位亿万富豪现居中国大陆，香港有66位亿万富豪。

马安平称，香港顶级豪宅市场的绝大多数买家来自中国大陆或本地居民， 他们购房主要是用于自住。

他说："一连串创纪录的房屋交易表明，买家对香港住宅市场的前景充 满信心。"

香港莱坊国际高级总监、估值和咨询部门主管林浩文(Thomas Lam)称 ，今年年底一直到明年，香港高端市场有望继续走强。 林说："鉴于全球各大金融市场的稳健，香港豪宅需求应保持强劲。此外，豪宅买家不太容易受潜在的政府政策变化影响，因为他们具有强大的购买力。"

今年以来，香港豪宅市场一直落后于整体市场。林浩文说："考虑到优质地段的高端物业十分稀缺，2018年超级豪宅市场或将保持强劲势头，并有望跑赢大盘。"

聂歌信山道一处4,242平方尺的公寓售出每平方尺13万2000港元的价格，刷新亚洲纪录。

图片由会德丰地产提供

聂歌信山道受益于强劲需求

由于市场对大户型超级豪宅的需求旺盛，聂歌信山道凭借良好的定位而大受裨益。 在本周的发售中，有六个单元因竞争激烈在次日重新招标，以期达成更高的售价。

封闭式社区聂歌信山道坐落于香港首屈一指的黄金地段太平山顶，周围被天然林地环绕，并能俯瞰维多利亚港的风光。

据会德丰地产，该项目由一支国际创意团队历时七年打造而成，汇聚 了概念规划、建筑、室内设计和工艺等领域的顶尖公司，包括罗伯特· 斯特恩建筑事务所(Robert A.M. Stern Architects)、雅布&普歇尔伯格 设计公司(Yabu Pushelberg)、尚帕利莫设计工作室(Champalimaud)和 大卫•柯林斯工作室(David Collins Studio)。