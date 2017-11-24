位置：意大利罗马

标价：5700万欧元（折合6600万美元）

这处富丽堂皇的豪华宅邸坐落于罗马中心地带，被称作"萨凯蒂宫"(Palazzo Sacchetti)，拥有精美壁画、镀金地球仪和16世纪建筑元素等众多亮点，令人应接不暇。该物业位于鹅卵石铺成的朱利亚大街(Via Giulia)，邻近台伯河(Tiber River)河岸。作为罗马历史上首批城市建筑之一，这座豪宅的历史可追溯至文艺复兴后期。

根据挂牌信息，整个二层建有一条长廊，分布着12间气势恢宏的大厅，墙壁采用最具时代特征的风格主义绘画进行装饰。

意大利苏富比国际地产(Italy Sotheby’s International Realty)卖方经纪人Diletta Giorgolo Spinola说："几百年来，先后有许多罗马富裕家族在此居住，他们将大厅用于休闲娱乐场地。这里可能是全市最具历史意义的贵族宅邸之一，但需要一些整修才能满足现代生活需求。"

据Spinola介绍，前业主是法国商业大亨、狂热的艺术收藏家罗伯特•德•巴尔卡尼(Robert De Balkany)，他于2015年买下该物业不久后便去世了。Spinola说："巴尔卡尼原本打算将其作为他在罗马的私人居所，但还未来得及着手进行改造。"

她补充道，"目前有来自世界各地的艺术收藏家和慈善家表达了购买意向。"

房屋

这处豪华宅邸拥有3万2291平方呎的居住空间。其中，主屋包含两间精装卧室、四间浴室和两间员工宿舍，室内面积为2万1796平方呎。另有一栋毗连的三层建筑，内设五套附带浴室的小户型公寓，可以作为员工宿舍。

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设施

宾客可以花上几个小时逐一参观12间大厅，内有原始的大理石雕像、华美的天花板和彩色玻璃窗，以及由弗朗西斯科·萨尔维亚蒂(Francesco Salviati)、彼得罗·达·科尔托纳(Pietro da Cortona)和加科比诺·德尔孔特(Jacopino del Conte)等文艺复兴巨匠创作的精美壁画。

庭院中的意大利花园旁边建有一处小型的柱廊式建筑（类似于一个专门展示仙女雕像的岩穴）。此外，与主屋毗连的附属建筑内设办公空间。

设计

挂牌信息显示，"萨凯蒂宫"以佛罗伦萨的萨凯蒂侯爵(Marquis Sacchetti)命名。他于17世纪下半叶成为这里的主人。Spinola说："1542年落成的原建筑由著名建筑师圣加洛(Sangallo)操刀设计。他一手缔造了法尔内塞宫(Palazzo Farnese)，并协助拉斐尔建造圣彼得大教堂(St. Peter’s Basilica)。"

她补充道，"在人生最后的岁月里，圣加洛致力于将这里打造成一处完美的建筑。1608年，那不勒斯大主教(Archbishop of Naples )买下该物业，并增建了小教堂。他邀请著名画家阿戈斯提诺·恰姆佩里(Agostino Ciampelli)为教堂绘制壁画。"

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周边

这处豪华宅邸位于"永恒之城"(Eternal City)老城区的核心地带，地处半英里长的鹅卵石街道朱利亚大街，并且毗邻全市许多著名景点，包括纳沃纳广场(Piazza Navona)、梵蒂冈博物馆(the Vatican)、圣彼得大教堂和万神殿(the Pantheon)。

经纪人：Diletta Giorgolo Spinola of Italy Sotheby’s International Realty

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