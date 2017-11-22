位置：美国佛罗里达州迈阿密海滩(Miami Beach)

标价：2200万美元

这套顶楼公寓位于兼具私密环境和奢华生活的开发项目Beach House 8，地处迈阿密最热门的社区之一。

据房地产代理公司Berkshire Hathaway HomeServices Florida Realty经纪人Isabel “Chavela” Gonzalez介绍，该楼盘于2016年竣工，仅包含八个单元，这意味着业主很少能在大堂里偶遇邻居。目前，该物业由Gonzalez及科勒尔盖布尔斯办事处的同事Claudio Prattico共同代理。

她说："如果你不想与别人碰面，可以在这里享受隐居生活，即使事实上，你却身处在迈阿密海滩的黄金地段。"

经纪人称，这套顶楼公寓占据大楼的最高三层，附带超过5000平方呎的露台。

户外空间包括几个露台和一处建有游泳池的私人屋顶平台。这些位置享有开阔的视野，可以将大西洋、近岸内航道和迈阿密天际线尽收眼底。

该物业采用开放式平面布局，落地大窗能最大限度地呈现窗外美景。根据挂牌信息，合并的生活区和用餐区连通面朝大海的阳台，另一边则是专业厨房。

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厨房配备美诺(Miele)厨具和煤气灶，以及金丝卡拉卡塔白色大理石台面、防溅墙和波菲(Boffi)橱柜等。

全层主卧附带两个露台，其中一个可饱览城市风光，另一个远眺海面。主浴室拥有双洗手盆、泡澡浴缸和独立淋浴间。

据经纪人介绍，物业还包括一间小套房和两间标准套房。

房屋

这套三层顶楼公寓包含五间卧室和六间浴室，室内外空间总计超过1万平方呎。

设施

该物业可随时拎包入住，从床单、毛巾到高档家具等一应俱全。室内装潢大量运用了玻璃和木材，由总部位于巴西的设计公司Artefacto倾力打造，其在科勒尔盖布尔斯设有办事处。

这套顶楼公寓自带配备全套TechnoGym器材的健身中心。此外，屋顶平台建有一座私家游泳池，业主还可以使用大楼一层的公共游泳池。

Beach House 8配备24小时代客泊车和礼宾服务，同时提供海滩服务。其中包括为享受日光浴的住户准备私人遮阳伞、躺椅和毛巾等用品。

该项目建有私人车库，而这套顶楼公寓附带两个停车位。

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设计

这栋大楼由现居迈阿密的知名建筑师Bernardo Fort-Brescia亲自设计，其为Arquitectonica建筑设计事务所的创始人之一，并由意大利开发商Valerio Morabito和Ugo Colombo联手打造。

根据公司网站，Colombo和他的公司CMC Group参与建造了迈阿密多栋高档住宅楼，包括位于布里克尔大道(Brickell Avenue)的开发项目Bristol Tower和Santa Maria。

Beach House 8是莫拉比托进军迈阿密的首个项目，但他的公司Morabito Properties曾在纽约开发70 Greene和45 E. 74th St.等楼盘。

室内装潢由意大利设计师Michele Bonan操刀设计。

周边

Prattico称，该物业位于迈阿密海滩最热门的地区法那(Faena)。这个社区一直延伸到41街以南的柯林斯大道，近年来涌现出众多豪宅项目。

他补充道，从这里可步行前往顶级餐厅、酒吧和宾馆。但考虑到在家就能享受惬意的海滨生活和服务，似乎没有理由外出。

经纪人：Claudio Prattico/Isabel “Chavela” Gonzalez, Berkshire Hathaway HomeServices Florida Realty

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