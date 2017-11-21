位置：爱尔兰都柏林

标价：750万英镑（折合870万美元）

这座庄园被称作"Emsworth"，主屋的入口门厅巧妙地隐藏着一扇活板门，内有一条通向邻近的Abbeville庄园的地道，后者因作为已故爱尔兰政治家查尔斯·豪伊(Charles Haughey)的居所而闻名。如今，这条地道仍可通行，但两端已用砖块堵住。它的原始用途始终是一个谜，但根据史料，两座庄园颇有渊源。

詹姆斯·冈东(James Gandon)是18世纪末、19世纪初爱尔兰最具时尚品位的建筑师之一。1790年代，他受业主John Beresford的委托对Abbeville庄园进行改造。后来，Beresford的银行合伙人James Woodmason聘请冈东在附近的土地设计建造一处豪华宅邸，即1794年落成的Emsworth庄园。

根据《国家建筑遗产名录》，都柏林许多地标建筑均出自冈东之手，包括海关大楼和四法院(Four Courts)等，但Emsworth庄园是唯一一处由其设计且保存完好的住宅物业。

据卖方经纪人Rosemary De Vere Hunt介绍，现业主是都柏林一家科技公司的高管，他于2013年买下这座庄园，并耗资数百万欧元"对其进行彻底的翻修改造"。如今，该物业实现了古典韵味与现代气息的完美融合。

室内空间由设计公司Elizabeth Kirby Designs倾力打造，保留了最初的平面布局，以及精美壁纸和巨大推拉窗等原始细节。

De Vere Hunt说："Emsworth庄园兼具经典设计元素和现代便利设施，外加无与伦比的优美环境，而且距离都柏林国际机场仅八分钟车程。"

业主经常需要到英国出差，这里与机场的通勤时间远远少于他们此前居住的南部地区。据他估算，他一年可以省去大约一周的飞行时间。他并不愿意搬家，只是因为距离女儿的学校太远。

房屋

该物业占地17英亩，主屋和改造的马车房（兼作员工宿舍或客房）共有六间卧室和六间浴室，建筑面积为5554平方呎。

设施

整个庄园采用时下最先进的技术，几乎所有设施均能连接到Lutron、Pol和MoboPix等智能手机应用，因此业主可远程操控照明、音响、供暖、水景和安保系统。

此外，该物业附带配备先进音响设备的家庭影院、设有器材房和普拉提练习室的健身小屋、Febvre自动冷却酒窖、收藏古董车的大车库和可供日常使用的独立车库。

现业主还在开阔的景观庭院增添了许多引人注目的设施，包括网球场、足球场、两公里长的环绕跑道和跨越林区的高空滑索。

亮点

1930年代，这座庄园由爱尔兰商人John F. Maguire所有，他从Selfridges集团手中收购了大型百货商店Brown Thomas。

据De Vere Hunt，有传闻称，在Maguire居住期间，格蕾丝·凯利曾被拍到在泳池游泳。继Maguire之后，《周日世界报》创刊人兼主编格里·麦吉尼斯(Gerry McGuinness)成为庄园的主人。后来，税务顾问Noel Corcoran买下该物业，并于2012年将其以450万欧元转售给现业主。

经纪人：Roseanne De Vere Hunt，Sherry FitzGerald Country Homes；David Blanc，Sherry FitzGerald Blanc and Christie’s International

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