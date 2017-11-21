伦敦一座曾为贝多芬、施特劳斯和西贝柳斯等音乐家制造钢琴的工厂被开发商改建成豪华公寓楼。

经过为期三年的翻修改造，伦敦北部卡姆登(Camden)的夏贝尔(Chappell)钢琴厂如今包含10套三卧和四卧阁楼公寓，以及商业办公空间。根据新闻报道，这栋维多利亚时代的工业厂房始建于1866年，前身是英国老牌公司Chappell & Co的所在地。该公司拥有100多年的历史，主营乐谱出版和钢琴制造。

随着钢琴厂于1970年关闭，这栋砖砌建筑在一战和二战期间先后作为兵工厂和皇家空军(Royal Air Force)的工厂，直到1980年代末被用作摄影工作室。近来，大楼成为一些制造企业的办公地。

该项目被称作夏贝尔大厦(Chappell Lofts)，开发商Hallmark Property Group对楼后进行了扩建，新增了地下室和其他几个楼层，使总层数达到八层。大楼的入口铁门采用琴键和琴弦的造型。

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根据新闻报道，全楼共有10个单元，售价为325万英镑（折合430万美元）到850万英镑（折合1125万美元）不等。屋内拥有特别定制的意式厨房、木质护墙板和裸露砖墙。顶层公寓已经售出，但成交价尚未公布，其余九套公寓可供购买。

配套设施位于一层，包括休息室、酒吧、DJ台、游泳池和健身房。

该项目由房地产经纪公司第一太平戴维斯和Aston Chase共同代理。

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