迈阿密海滩以无敌海景和绵延沙滩著称。但对于希望利用这些优质资源打造顶级豪宅的房地产开发商而言，他们的选择相当有限。

这个南佛罗里达州城市分布着大大小小众多的岛屿，总计约15平方英里，而海滨土地只占其中一小部分。然而，开发商和经纪人似乎不太担心海滨可开发土地即将枯竭的问题。

房地产数据网站CraneSpotters.com置业顾问彼得•扎莱夫斯基(Peter Zalewski)说："在佛罗里达州，任何一栋公寓楼都有可能被重新开发。"扎莱夫斯基负责追踪南佛罗里达州的开发项目。开发商们已经这么做了几十年，并且未来几十年也会这么做下去。他补充道，即使现在的迈阿密还有空闲的海滨地块可供新开发项目使用。

扎莱夫斯基称，以海洋大道(Ocean Drive)的公寓项目321 Ocean为例，这栋21单元的塔式住宅楼建于2015年，其前身是一栋"低层公寓楼"。

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据《华尔街日报》报道，楼内共有两套顶楼公寓，其中一个单元被鲍里斯·乔丹(Boris Jordan)和他的妻子、摄影师兼慈善家伊丽莎白·乔丹(Elizabeth Jordan)于2015年买下。

乔丹夫妇为这个五卧单元支付了2000万美元，约合每平方呎1512美元。目前，该物业要价3499万美元（相当于每平方呎2647美元），远低于2016年首次上市时的5300万美元。

另一套大小适中的四卧公寓以590万美元挂牌出售，约合每平方呎1776美元。

无独有偶，柯林斯大街6901号(6901 Collins Ave.)的在建豪宅项目L'Atelier Residences由金沙大酒店(Golden Sands Hotel)改造而成。根据历史建筑的有关规定，开发商保留了酒店原有的三层外墙。

官方网站显示，该项目预计于2018年竣工，包含20个住宅单元，起价为365万美元。据《华尔街日报》报道，六卧顶楼公寓的最新报价为2500万美元，已被软件公司Kayak Software Group首席执行官史蒂夫·哈夫纳(Steve Hafner)以2100万美元购得。该公司旗下拥有旅游搜索网站Kayak。

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迈阿密房地产商协会(Miami Association of Realtors)2016届主席卡洛斯·古铁雷斯(Carlos Gutierrez)说："海滨地区的旧楼要多于新建住宅。"但购买一栋现有建筑，然后拆除重建，这样做成本太高。他指出，越靠近海滩房价越高，开发商往往需要花上两倍甚至更多的价钱才能买下一栋海滨建筑。

另一方面，改造一栋现有的海滨住宅楼是一个缓慢渐进的过程。扎莱夫斯基称，有些业主根本不想卖房或者开价过高，而开发商必须获得多数单元的所有权，才能进行改造工程。

他补充道，瞄准海滨地区的开发商需要"支付高昂的收购成本和建造成本，只有卖上高价才能盈利"。

实际上，无论是否靠近海滩，迈阿密的新开发项目价格不菲。据扎莱夫斯基介绍，迈阿密海滩住宅物业的平均要价和平均售价分别为每平方呎768美元和545美元。就新开发项目而言，每平方呎均价至少为1000美元，一些楼盘的单价甚至能达到每平方呎3000美元或更高。他指出，旧房和新屋之间存在巨大的价格差异。扎莱夫斯基没有专门提供海滨物业的价格数据。

迈阿密部分楼盘调整计划

除了时间和成本以外，还有其他因素导致迈阿密海滩的房地产开发商犹豫不决。许多开发商选择暂停或修改他们的开发改造计划，以免使本已饱和的市场进一步恶化，或者等待建造成本下降再作打算。

据CraneSpotters.com，自2011年以来，迈阿密-戴德县共有44个住宅项目（7185个单元）进行调整（包括变更原始意向，改建租赁单元，暂停项目施工，或者取消原有计划），数量多于南佛罗里达州任何一个县市。在此期间，整个南佛罗里达州共有58栋住宅塔楼宣布停工。

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据CraneSpotters.com，2011年至今先后有26个开发项目竣工，目前迈阿密海滩有九个开发项目正在建造中。

古铁雷斯称他过去五年见过的迈阿密海滨地区新建项目可能不超过10个。

尽管如此，有迹象表明海滨地区和非海滨地区市场都可能在复苏。道格拉斯·艾丽曼地产公司发布的一份第三季度市场报告显示，迈阿密海滩和堰洲岛的豪华公寓的平均售价同比上涨9.3%至284万6000美元。与此同时，库存水平较去年同期下降8.5%。2017年第二季度，平均销售价格达到342万8000美元，创下2015年中旬——市场大幅放缓的前夕——以来的最高纪录。

房地产公司Related Group公寓部门总裁卡洛斯·罗索(Carlos Rosso)说："滨水或邻海物业一直深受买家欢迎。"

罗索说："房地产开发商极富创造力。我们会想方设法拓展市场。如果有需求，我们将迎来持续增长。"

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