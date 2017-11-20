位置：美国伊利诺伊州芝加哥

标价：645万美元

这栋奢华典雅的四层褐石屋坐落于精英社区黄金海岸(Gold Coast)的中心地带，毗邻芝加哥最享有声望的居住与商业干道"华丽一英里"(Magnificent Mile)。

房地产代理公司Coldwell Banker联合经纪人Melinda Jakovich说："这是一处镀金时代建造的豪华大宅。"

该物业始建于1891年，由建筑师James Egan操刀设计，采用法国罗马式建筑风格。目前，全屋经过彻底的翻修改造。

Jakovich说："这个社区居住着许多公司高管和上流人士 。他们可以步行送孩子上学，然后走路去上班。如今，为了更好地抚养子女，人们开始从郊区回归市内。"

据她介绍，主层设有雅致的入口门厅、正式客厅和餐厅、镶有木制护墙板的图书室/小房间、配备两套厨具的专业厨房、餐具室和早餐室。

二层拥有三间卧室、两间浴室和一间超大的家庭房/媒体房，后者附带一个可俯瞰迪尔伯恩林荫路(Dearborn Parkway)的露台。

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三层分布着主卧套房、办公室和壁板镶嵌的图书室。

Jakovich说："主卧套房拥有一个西向的露天平台，非常适合欣赏壮美的日落或俯瞰后花园的景色。"

她补充道，装饰一新的下层设有卧室套房、附带水疗区的健身房、两个酒窖和充足的储物空间。

房屋建有两部楼梯，其中主楼梯始于一层的中央大厅，备用楼梯通向主卧套房。

屋内随处可见精美的装饰，包括三层的一扇由蒂芙尼彩色玻璃打造而成的椭圆形天窗。其他原始的建筑细节包括六个可用壁炉、拉门、拱门、石板屋顶、铜制排水槽、老式五金件、吊灯、护墙板和棚顶石膏线等。

房屋

该物业位于一块150呎长的宅基地，包含五间卧室、五间浴室和两间盥洗室，室内面积为6800平方呎。

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设施

Jakovich称，两车位车库的上方建有一个屋顶平台，非常适合举办派对。此外，这处豪华大宅还附带石灰岩铺成的室外平台和靠近早餐室的侧平台，可谓户外烧烤的最佳地点。全屋共有两间洗衣房，其中较大的一间位于下层，另一间在三层。

周边

Jakovich称，从该物业可步行前往密歇根湖、橡树街海滩、密歇根大街的奢侈品商店和高档酒店，以及林肯公园动物园等。当地距离涵盖小学到高中的私立名校拉丁中学(Latin School)不远。

经纪人：Melinda Jakovich/Dawn McKenna, Coldwell Banker

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